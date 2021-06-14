Этот клип снимали на родине Александра Лукашенко. И вот почему

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о клипе, который снимали на родине Александра Лукашенко. Ольга Коршун, ведущая:

Вы уже затронули тему, что у вас есть устоявшийся образ. И действительно есть несколько очень ярких клипов, где вы в традиционном белорусском образе, но на современный лад. Я недавно смотрела вашу песню, которая вышла в 2020 году. Конечно, клип на песню «Куточак Беларусі» много обсуждали. И не только из-за интересной режиссерской работы, качественной работы, но из-за того, что его снимали на родине Президента. Алена, кому пришла такая идея?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это была групповая работа, совместная. Я не буду перетягивать одеяло на себя, хотя могла бы это сказать. Но я человек, который считается со своей командой, стараюсь всегда объективно оценивать ситуацию. Инициатива шла от продюсерского центра «СПАМАШ». Евгений Олейник с Юлией Быковой написали композицию, причем эта композиция уже была написана, исполнял ее другой исполнитель пробно. Но когда исполнила ее я, она дала старт съемкам клипа. Захотелось развивать эту тему дальше. Была написана оркестровка. Евгений Олейник очень много сделал в этой композиции, Юлия, продюсерский центр «СПАМАШ», режиссер Анна Герт, снимавшая этот клип на протяжении года. Я считаю, что все люди, которые принимали участие, их было огромное количество, в организации, создании, постпродакшене. Те люди, которые в социальных сетях делились этим клипом, вот это все, этот огромный процесс – это заслуга большого количества людей. Поэтому всем спасибо, что принимали участие в этом клипе. Ольга Коршун:

А что вам запомнилось со съемок этого клипа?

Алена Ланская:

Я в этом клипе участвую фрагментарно. Это история о прототипе белорусского мальчика. История схожа с моими внутренними мечтами в том числе. Ведь я когда-то как этот мальчик мечтала. Во-первых, я провела детство в деревне. Мне это до боли знакомо. Часть моей души до сих пор остается в том месте, где я провела свое детство, это Могилевская область. Потом я приехала в город, прошла долгий путь становления. Как и у этого мальчика, я пою для белорусов. Как и этот мальчик, который служит людям. То есть это такой собирательный образ белорусского ребенка, который внутри сосредоточен, мужествен, но мечтателен, наивен местами, но которому светит путеводная звезда, потому что его мечты искренние.

Ольга Коршун:

Почему вы обходите тему, что этот клип снимался на родине Президента? Я сама не раз как журналист президентского пула приезжала на первое сентября на линейку, мы снимали школу. Там есть до сих пор вот этот деревянный домик, в котором он учился, там даже мальчик садится за парту, за которой сидел Александр Лукашенко. Он не раз сам об этом рассказывал. Я, как журналист, это точно знаю.