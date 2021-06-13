«Подумала: пора уже узаконить!» Какая фамилия в паспорте у Алёны Ланской?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о псевдониме. Ольга Коршун, ведущая:

Фамилия Ланская – это псевдоним. Ваша фамилия Лепохина. Вы уже по паспорту стали Ланской, псевдоним стал родным, или пока не пошли на такой шаг?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Какие у вас каверзные вопросы будут сегодня. На самом деле моя фамилия имеет российское происхождение изначально. У меня очень сильный род. Я горжусь тем, что по папиной линии много участников Великой Отечественной войны. Все мужчины, которые были у нас в роду, действительно имеют честь и достоинство. Видимо благодаря им сейчас во мне есть этот внутренний стержень. В связи с тем, что я стала артисткой, так как я женского происхождения, то рано или поздно я бы все равно фамилию сменила. На тот момент, когда я меняла фамилию на псевдоним, это было уже... 13-14 лет я с этим прожила. Когда я проходила различные таможенные проверки или, допустим, рамки. По паспорту я одна, а заявлена вторая. В этом всегда была проблема. В какой-то момент я поняла, что раз я столько лет живу с псевдонимом, то пора его уже оставить, узаконить. Уже три года как поменяла. По паспорту я теперь не Елена, хотя в 80-е так записывали, Елена и Алена было одно и то же. А Алена – это полноценное имя, имеющее свою особую энергетику.

Ольга Коршун:

Действительно, энергетика у имени. Кто придумал этот псевдоним? Алена Ланская:

Когда я приехала в продюсерский центр «СПАМАШ» в Минск 16 лет назад, то начался путь творчества. У истоков продюсерского центра был Владимир Кондрусевич, Леонид Прончак, Евгений Олейник. Тогда с молодым поколением, с Евгением Олейником мы стартанули под псевдонимом Алена Ланская.