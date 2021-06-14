На что вы готовы пойти ради карьеры? Отвечает Алёна Ланская

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, на что готова пойти ради карьеры. Ольга Коршун, ведущая:

Вы не только изменили фамилию, но и похудели, чтобы соответствовать образу.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

На 10 килограммов. Ольга Коршун:

А на какие еще жертвы или ограничения вы готовы пойти ради карьеры, ради сцены? Алена Ланская:

Когда я начинала свой творческий путь, когда у меня в третьем классе бабушка соседка спросила, кем я хочу стать, я сказала, что артисткой. Я, конечно, не подозревала, через что мне придется пройти потом в жизни. Но сейчас, спустя столько лет я понимаю, что публичность – это сплошные ограничения. Я не могу себе позволить, допустим, танцевать на столе, как это могут делать обычные люди.

Ольга Коршун:

А хотите? Алена Ланская:

Конечно, почему бы и нет. Я не считаю, что нужно ограничивать свою личность в чем-то, но публика может это неправильно воспринять. Это, конечно, спорт. 15 лет я занимаюсь спортом. Это постоянное поддерживание себя в тонусе. Каждый раз ты думаешь, о чем ты говоришь, что ты говоришь. Это большое чувство самоконтроля, которое преследует тебя всю жизнь. Ты понимаешь, что ты уже для кого-то являешься примером. За тобой следят дети, которые поют твои песни. Ты должен правильный пример подавать. Ведь мы в эту жизнь приходим зачем? Чтобы помогать людям. Может быть, если я уже нашла какую-то траекторию своей жизни, увидела этот свет по тому пути, по которому я двигаюсь, надо другим помогать. Рассказывать, что есть хорошо, что есть плохо, как достигнуть мудрости каждому из нас.

Ольга Коршун:

Глядя на вашу жизнь, кажется, что у вас история золушки. Девочка хотела петь, пела, из Могилева, красивая, талантливая. Ее заметили, она приехала в Минск и стала известной. Все ли так было на самом деле? Расскажите, как вы начинали.