На что вы готовы пойти ради карьеры? Отвечает Алёна Ланская

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, на что готова пойти ради карьеры.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы не только изменили фамилию, но и похудели, чтобы соответствовать образу.
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, на что готова пойти ради карьеры.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы не только изменили фамилию, но и похудели, чтобы соответствовать образу.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
На 10 килограммов.
Ольга Коршун:
А на какие еще жертвы или ограничения вы готовы пойти ради карьеры, ради сцены?
Алена Ланская:
Когда я начинала свой творческий путь, когда у меня в третьем классе бабушка соседка спросила, кем я хочу стать, я сказала, что артисткой. Я, конечно, не подозревала, через что мне придется пройти потом в жизни. Но сейчас, спустя столько лет я понимаю, что публичность – это сплошные ограничения. Я не могу себе позволить, допустим, танцевать на столе, как это могут делать обычные люди.
Ольга Коршун:
А хотите?
Алена Ланская:
Конечно, почему бы и нет. Я не считаю, что нужно ограничивать свою личность в чем-то, но публика может это неправильно воспринять. Это, конечно, спорт. 15 лет я занимаюсь спортом. Это постоянное поддерживание себя в тонусе. Каждый раз ты думаешь, о чем ты говоришь, что ты говоришь. Это большое чувство самоконтроля, которое преследует тебя всю жизнь. Ты понимаешь, что ты уже для кого-то являешься примером. За тобой следят дети, которые поют твои песни. Ты должен правильный пример подавать. Ведь мы в эту жизнь приходим зачем? Чтобы помогать людям. Может быть, если я уже нашла какую-то траекторию своей жизни, увидела этот свет по тому пути, по которому я двигаюсь, надо другим помогать. Рассказывать, что есть хорошо, что есть плохо, как достигнуть мудрости каждому из нас.
Ольга Коршун:
Глядя на вашу жизнь, кажется, что у вас история золушки. Девочка хотела петь, пела, из Могилева, красивая, талантливая. Ее заметили, она приехала в Минск и стала известной. Все ли так было на самом деле? Расскажите, как вы начинали.
Алена Ланская:
Если к этому относиться немного этапно и поверхностно, то, возможно, да. Но никто не знает, через что мне пришлось пройти, что в себе преодолеть. Это постоянный вопрос самооценки, потому что кому-то нравится твой талант, а кому-то нет. Только после 30 я пришла к тому, что я должна оставаться такой, какая я есть, потому что все, что дается нам с детства – это и есть личность ребенка. Сколько было слез, сколько было нервов, переживаний, были взлеты и падения. Не все так легко давалось. А сколько предательства я в своей жизни прошла и узнала, что могут друзья предавать, кто-то даже обворовывать. Я про это никогда не думала и не знала, потому что я считаю, что я родилась в счастливой семье, где у меня мама любящая и папа был любящим, он был творческий. На всех семейных мероприятиях мы с папой под гитару пели песни. Они меня защищали как могли. Но когда ты вышел в 18 лет в большую взрослую жизнь, конечно, был период, когда ты где-то неправильно себя вел. И я это признаю, потому что это период становления каждой личности. Это сейчас я понимаю, что с творческими людьми надо по-особому разговаривать, а раньше с моим характером: «Так, почему ты не сделал? Все, я больше с тобой не работаю». Вот так вот это было.
Этот клип снимали на родине Александра Лукашенко. И вот почему – подробнее здесь.