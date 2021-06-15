Петь на корпоративах и свадьбах не зазорно? Мнение Алёны Ланской
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, на что готова пойти ради карьеры.
Ольга Коршун, ведущая:
Расскажите какой-то самый поучительный урок, после которого, возможно, вы и стали настоящей артисткой.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Самым поучительным для меня стало – это четко и правильно формулируй свои желания. Потому что когда ты мечтаешь неограниченно в своем желании: хочу выступить на Евровидении. Я мечтала с самого детства про это. И все, а как это будет происходить, через какие тернии, то я тогда не подозревала, что сначала будет попытка в 2008 году. Потом я подавала в 2012. И я вроде выиграла, а потом вроде не выиграла. Потом меня дисквалифицировали по неясным причинам для меня до сих пор. Но в итоге я взяла себя в руки, собралась, поняла, что я не отступлю, потому что это моя мечта. Я пошла до конца.
Ольга Коршун:
Когда вы пели в Могилеве, пели с Иваном Буслаем, вы пели много на корпоративах, наверное, на свадьбах, именинах. Вы сейчас продолжаете выступать на корпоративах? Это не зазорно для настоящего артиста? Там же не про высокое творчество, а про то, как заработать деньги. Грубо говоря, кто платит, тот и заказывает музыку.
Алена Ланская:
Давайте немного разделять эти вещи. Потому что есть формат уровня классического понятия, когда артист на сцене, создает какой-то образ, музыку, некоторые детали. И есть просто артист, который поет от души. Но что объединяет и того, и другого? Для кого мы поем? Для публики. И тот, и другой как бы по-разному информацию не подавал, все равно, конечная история – это публика, это зритель. Поэтому я не считаю, что надо делить людей. Одни здесь, вторые здесь. Просто люди бывают разные. Люди бывают с музыкальным вкусом, которые очень чувствительны к этому миру. Может, у них там особый слух. А есть люди, которые просто хотят отдохнуть. Почему нет? Ведь у каждого из нас есть разные ипостаси, иногда мы действительно какие-то мэтры, а внутри иногда бывают такие ситуации, что и я в том числе просто хочу отдохнуть с друзьями и послушать музыку. Все просто.
Алена Ланская откровенно высказалась о профессии телеведущей – подробнее здесь.