Петь на корпоративах и свадьбах не зазорно? Мнение Алёны Ланской

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, на что готова пойти ради карьеры. Ольга Коршун, ведущая:

Расскажите какой-то самый поучительный урок, после которого, возможно, вы и стали настоящей артисткой.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Самым поучительным для меня стало – это четко и правильно формулируй свои желания. Потому что когда ты мечтаешь неограниченно в своем желании: хочу выступить на Евровидении. Я мечтала с самого детства про это. И все, а как это будет происходить, через какие тернии, то я тогда не подозревала, что сначала будет попытка в 2008 году. Потом я подавала в 2012. И я вроде выиграла, а потом вроде не выиграла. Потом меня дисквалифицировали по неясным причинам для меня до сих пор. Но в итоге я взяла себя в руки, собралась, поняла, что я не отступлю, потому что это моя мечта. Я пошла до конца.

Ольга Коршун:

Когда вы пели в Могилеве, пели с Иваном Буслаем, вы пели много на корпоративах, наверное, на свадьбах, именинах. Вы сейчас продолжаете выступать на корпоративах? Это не зазорно для настоящего артиста? Там же не про высокое творчество, а про то, как заработать деньги. Грубо говоря, кто платит, тот и заказывает музыку.