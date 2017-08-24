Александр Самойленко: «Актёрская профессия съедает от начала до конца. И время, и ощущения»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александр Самойленко: «Никогда не хотел сыграть Дон Жуана, мечтал всегда сыграть Лепорелло»
Александр Самойленко: «Актёрская профессия – это моя жизнь, не могу от неё отделаться»
Самойленко о спектакле «Дон Джованни»: «Рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго»
Актёр Александр Самойленко: «Моё отношение к женщинам очень сложное»
Александр Самойленко: «Женщины любят подлецов и мерзавцев, а мужчины – тоже, скажем, неблагополучных»
Александр Самойленко: «Я бы сыграл с удовольствием Чехова – «Иванов». Но понимаю, что, вряд ли, зритель пойдёт»
Самойленко о Куценко: «Потрясающий партнёр, офигительный артист и ещё «звезда»
Александр Самойленко: «Я должен получать удовольствие от партнёров, этого не будет – и спектакля не будет»
Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»
Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»