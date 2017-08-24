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Александр Самойленко: «Актёрская профессия съедает от начала до конца. И время, и ощущения»

24 августа 2017 18:40
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Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Самойленко: «Никогда не хотел сыграть Дон Жуана, мечтал всегда сыграть Лепорелло»

Александр Самойленко: «Актёрская профессия – это моя жизнь, не могу от неё отделаться»

Самойленко о спектакле «Дон Джованни»: «Рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго»

Актёр Александр Самойленко: «Моё отношение к женщинам очень сложное»

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Александр Самойленко: «Я бы сыграл с удовольствием Чехова – «Иванов». Но понимаю, что, вряд ли, зритель пойдёт»

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Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»

Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»

# Культура # Российские актеры # Александр Самойленко

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Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»
24 августа 2017 18:40

Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»

Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»
24 августа 2017 18:39

Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»

Александр Самойленко: «Я должен получать удовольствие от партнёров, этого не будет – и спектакля не будет»
24 августа 2017 18:39

Александр Самойленко: «Я должен получать удовольствие от партнёров, этого не будет – и спектакля не будет»