Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Большинство белорусской телеаудитории знает вас, безусловно, по киноролям и сериальным ролям. И вот, допустим, мы с Вами попрощаемся и я покажу такой, какой-нибудь 20-секундный отрывок, которым Вы гордитесь. Что это будет? Сериал, фильм? Момент, который самый кассовый оказался, к примеру, говоря о самых кассовых кинокартинах?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:

Вы знаете, я жду очень сильно, очень сильно жду, правда – такую роль я не играл никогда и надеюсь, что это будет… Ну, для меня, во всяком случае, должно быть событие.

Этот фильм должен выйти 17 октября, называется «Салют-7».

Это про Джанибекова, такая экспедиция, про космос. Я играю там просто одну из главных ролей, и я считаю, что…

А кого Вы играете там?

Александр Самойленко:

Я играю начальника полётов. Есть историческая личность, с настоящей фамилией, но, в конечном итоге, заменили его, и Джанибеков тоже – не Джанибеков. Там Вова Вдовиченков играет, и Паша Деревянко. А я играю (сейчас персонаж этот – Шубин) начальника полётов ЦУПа.