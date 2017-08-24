Самойленко о спектакле «Дон Джованни»: «Рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Видите, у Вас совершенно уникальная история, потому что Вы, кроме того, что там, как любой актёр, зависимы, взяли и смоделировали несколько проектов. В частности, вот последний. Это – премьера прошлого года?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:

Прошлого года.

То есть, сами смоделировали, сам себе сделал, сам себе выбрал роль. В общем, тоже есть чему позавидовать, с точки зрения актёра.

Александр Самойленко:

Ну, я, честно, это – от безвыходности. Не потому, что мне так хочется этим заниматься. Просто я хотел работать с Витей Шамировым, которого я очень люблю и сделал с ним до этого несколько работ. Раз. Во-вторых, я хотел сыграть Лепорелло.

Ну, так звёзды сошлись и получился этот спектакль.

Не то, что я там мечтал сыграть, в смысле, мечтал сделать именно этот спектакль. Так получилось. Мы рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго. Мы просто говорим о том, как сложно жить на этом свете, как жизнь коротка и уникальна. Поэтому нужно просто насыщаться этой жизнью. Я тоже пытаюсь это делать – насыщаться этой жизнью. Другой вопрос – не всё получается, к сожалению. От этого опять же начинается – злиться на себя. Но, всё равно, плюёшь на это, идёшь вперёд.