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Александр Самойленко: «Актёрская профессия – это моя жизнь, не могу от неё отделаться»

24 августа 2017 18:37
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Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А Вы могли бы стать успешным ресторатором, как Вы начали свою карьеру?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Ну, я и сейчас этим продолжаю… Но для меня, всё-таки, конечно, актёрская профессия – это моя жизнь. И, к сожалению, хоть это и пафосно звучит, но я не могу от неё отделаться, да и не хочу, наверное, отделаться.

Я, всё равно, к этому стремлюсь. И мне нравится.

Хотя, и заниматься бизнесом. Я уже не могу не заниматься бизнесом тоже. Потому что это мне тоже нравится. Но, в большей степени, конечно, актёрская профессия – она съедает от начала до конца. И время, и ощущения.  

Вот, о Вас пишут, что жажда деятельности является двигателем всего того, что Вы делаете. И, в общем-то, наверное, возврата в профессию после большого перерыва. Вы возвратом считаете своим, скажем, таким громким – «Ночной дозор» и «Дневной дозор»?

Александр Самойленко:
Ну, я уже 10 раз рассказывал, что Дима Харатьян – я считаю его крёстным отцом в кино – он увидел меня в театре и позвал меня сниматься вместе с ним в кино. Мы снимались – такой был сериал давным-давно, в 90-ых годах ещё вышедший, «Маросейка, 12».

И после этого я начал сниматься в кино, бросив театр.

А потом обратно вернулся в театр. И сейчас для меня, конечно, театр – это намного интереснее, намного объёмнее. Для актёра это – всегда очень объёмная работа, кино, всё-таки, узкая…

Александр Самойленко: «Актёрская профессия съедает от начала до конца. И время, и ощущения»

# Культура # Российские актеры # Александр Самойленко

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