Александр Самойленко: «Женщины любят подлецов и мерзавцев, а мужчины – тоже, скажем, неблагополучных»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:

Женщина, к сожалению, в большинстве случаев, любит подлецов и мерзавцев. Почему-то, чем человек жёстче, чем человек с женщиной вульгарнее даже, животнее, тем женщина почему-то его больше любит. Я так и говорю: «Женщины любят мерзавцев и подлецов». И это так.

Недаром после этой фразы раздались аплодисменты.

Ну, потому что се ля ви – такова жизнь.

Хорошо, ну, тогда давайте смоделируем с Вами историю: кого же любят мужчины?

Александр Самойленко:

Я бы сказал – даже хуже. Мужчины любят тоже, скажем, неблагополучных женщин. Они любят страсть, они любят порок даже, не побоюсь этого слова. Всё то же самое, к сожалению.

Они любят этих женщин, но стремятся жить и создавать семью с ангелами, якобы.

Но, к сожалению, женщины – не ангелы. Они, всё равно, превращаются когда-то, и там дальше многоточие. К сожалению, так случается в этой жизни.