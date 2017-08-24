Прямой эфир

Актёр Александр Самойленко: «Моё отношение к женщинам очень сложное»

24 августа 2017 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вопрос о женщинах. Вы знаете, если так вот готовиться к встрече с Вами – открываешь какую-нибудь Интернет-страницу, и первым делом выскакивают какие-то – «жёлтая» пресса и странички – развёлся третий раз и так далее. Уже можно заключить, что опыт в отношениях с женщинами у Вас есть.

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Да.

А вот Донна Анна – женщина, пережившая такую трагедию, и попадает в объятья к мужчине, который убил её отца, по этой пьесе. Это говорит о том, что, получается, что все женщины уговариваемые, все женщины падки? Даже такие?

Александр Самойленко:
Вы серьёзный вопрос затронули. Моё отношение к женщинам очень сложное.

И, к сожалению, возраст не упрощает эти отношения, он усложняет их.

Но Вы же выбрали эту пьесу, значит, Вас это волнует.  

Александр Самойленко:
Это меня волнует, да. И, на самом деле, те слова, которые я там говорю – я с ними полностью согласен. Это парадоксально, но это так. Женщина, к сожалению, в большинстве случаев, любит подлецов и мерзавцев.

Александр Самойленко: «Актёрская профессия съедает от начала до конца. И время, и ощущения»

# Культура # Российские актеры # Александр Самойленко

Другие новости рубрики

Все новости
Самойленко о спектакле «Дон Джованни»: «Рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго»
24 августа 2017 18:38

Самойленко о спектакле «Дон Джованни»: «Рассказываем об отношениях между женщиной и мужчиной, не боготворя ни одного, ни второго»

Александр Самойленко: «Актёрская профессия – это моя жизнь, не могу от неё отделаться»
24 августа 2017 18:37

Александр Самойленко: «Актёрская профессия – это моя жизнь, не могу от неё отделаться»

Александр Самойленко: «Никогда не хотел сыграть Дон Жуана, мечтал всегда сыграть Лепорелло»
24 августа 2017 18:37

Александр Самойленко: «Никогда не хотел сыграть Дон Жуана, мечтал всегда сыграть Лепорелло»