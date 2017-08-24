Александр Самойленко: «Я должен получать удовольствие от партнёров, этого не будет – и спектакля не будет»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, а вот, как продюсеру, для Вас, насколько я понял из Ваших слов, важнее, всё-таки, человеческий контакт, нежели профессиональные качества?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:

Одно из важных качеств, вообще, моей работы – я должен получать удовольствие от партнёров. Как в кино, так и в театре. Но в театре – это ещё больше, чем в кино.

В кино – сняли и ушли. А спектакль может существовать очень долго.

Мы играем сейчас с Витей Сухоруковым «Тартюф» на Малой Бронной – мы уже 6 сезонов играем. И получаем огромное наслаждение от всей этой компании: от Витюши, от Оли Ломоносовой, от Грани Стекловой. Это вот прямо изюминка какая-то в жизни от удовольствия. И, если этого не будет удовольствия, то и спектакля не будет.