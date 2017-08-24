Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

По-Вашему, какая эмоция тяжелее добивается и ценнее? Смех в зале или, скажем, ощущение: «Это глубоко. Это важно». Не просто там слеза. Я понимаю, что между тем и тем я ставлю очень жёсткий выбор. Я это спрашиваю почему: Вы знаете, мы недавно говорили о жанрах, о том, что сказать, что ты снял глубокое что-то или показал что-то глубокое, значительно проще, чем рассмешить зал. При этом вот есть шутки, которые ниже пояса, и рано или поздно в зале, всё равно, засмеются. Хоть кто-нибудь. Какая эмоция Вам дороже?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:

Мы недавно об этом разговаривали, как раз, с Виктором Ивановичем Сухоруковым. Конечно, смех – он всегда подтверждает: а, мы идём в правильном направлении и так далее.

А Витя, наоборот – прожил больше человек, сыграл больше.

Опыта больше, талантливее, может быть, и так далее. А он говорит, наоборот: «Саша, для меня вот важно, например, какая-то тишина звенящая такая. Даже, если должно смешно быть, а при этом нет смеха. Но я чувствую, как зритель слушает меня и видит. И я от этого кайфую. И потом выхожу на аплодисменты, и зритель меня награждает этим». Я прислушиваюсь к нему, может быть, я к этому тоже приду. Но, если я играю, хотя бы, там что-то, подобие комедии, мне, конечно, хочется услышать смех. Но, при этом и какую-то, некую щемящую ноту мне тоже… Тишина в зале так же действует, как аплодисменты.