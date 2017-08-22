Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»
«Я просто съедаю все эти пейзажи, наблюдаю за курами, смотрю на небо»: интервью на съёмочной площадке «Сваты-7» в Беларуси
Феклистов о роли Клавдия: «Познакомился поближе с Гертрудой, которую играла Купченко – ради такой женщины можно наплевать на мораль»
«Для кого-то – беда, а для кого-то – открытое окно»: Александр Феклистов о любви в зрелом возрасте
Актёр Александр Феклистов: «Мы произносим чужой текст всю жизнь, присваиваем эти слова, эти чувства себе»
Александр Феклистов: «Я бы хотел быть любимым актёром любого режиссёра»
Александр Феклистов о гастролях в Китае: «Это – совсем другая планета»
Александр Феклистов, сыгравший Берковича в «Сватах»: «У меня вот 7 дворняг. Одна из первых – это просто Спиноза»