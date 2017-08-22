Александр Феклистов о гастролях в Китае: «Это – совсем другая планета»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В любом бизнесе или даже вот, знаете, сейчас, как бы, даже актёрские профессии, не говоря там о спортивных, измеряются вот только тем, ка кони монетизируются. Условно говоря, даже рейтинг актёров выстраивается – сколько он заработал там за этот сезон. А, если попытаться отстраниться от финансов, что Вы сами для себя назвали бы, скажем, монетизацией в карьере? Вот, скажем, какую-то удачную роль или, скажем, просто эпизод, ил просто какое-то собственное открытие? Что в свою собственную копилку после каждого сезона Вы считаете важным отложить?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Я немножко в другую сторону уведу ответ. Знаете, я в своей юности, в детстве мечтал пойти в торговый флот.

И не поступили.

Александр Феклистов:

И посмотреть страны мира. Мне так хотелось увидеть другие страны. Эта мечта осуществилась с помощью этой профессии. Вот я два дня назад прилетел из Китая. Мы гастролировали с «Двенадцатой ночью». Это – совсем другая планета. И сейчас не время и место об этом рассказывать, но, тем не менее, это очень питает.

Это невероятно наполняет меня впечатлениями, удивлением.

Как живут люди, как они формируются системой, образованием, как они мыслят, как они доходят до какого-то абсурда в своих убеждениях. Как они при этом веселы, бодры.

Правильно ли я понимаю, Вы в свою копилку собираете эмоции со всего света.

Александр Феклистов:

Это вот называется психобанк у нас.

То есть, что-то попадает автоматически в наш психобанк, который потом каким-то образом переплавляется…

Вы теперь смогли бы сыграть настоящего китайца?

Александр Феклистов:

Нет, я играл когда-то японца. В японской пьесе. Да нет, конечно.