Александр Феклистов: «Я бы хотел быть любимым актёром любого режиссёра»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Безусловно, большая часть зрителей судят о Ваших работах исключительно по телевидению, по кино, но, насколько я знаю, Вы больше любите, конечно, театр. И большое количество работ, о которых мне удалось прочитать – вот режиссёром является английский постановщик Деклан Доннеллан – очень много работ. И, причём, я Ваше одно интервью видел, Вы говорите о то, что он то ли придумал свою систему, то ли так переработал систему Станиславского. Вы у него любимый актёр?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Я не могу так сказать. Я бы хотел быть любимым актёром любого режиссёра, но, во всяком случае, он, как-то вот, пять спектаклей, которые он ставил – он брал меня.

Это – действительно другая система? Или это было, скажем так, для красного словца?

Александр Феклистов:

Да нет. Как Вам сказать, существует несколько правил, которые он пытается в нас вселить, внедрить.

Никаких пауз, насколько я слышал.

Александр Феклистов:

Никаких пауз, да.

Я уже рассказывал когда-то это – паузы не могут быть между репликами партнёров.

Потому что просто по своей ментальности, да, человек, владеющий русским языком, человек Достоевского, человек Толстого, не знаю, человек вот этой культуры – ему кажется, что ему не доверяют. Или недостаточно поняли, поэтому мы всё время хотим что-то добавить, что-то ускользнуло из нашего внимания или взгляда.

Говорить-говорить-говорить.

Александр Феклистов:

Говорить. И, если Вы не прервёте меня, значит, Вы не всё впитали, не всё поняли.

Но как англичанин понимает эту нашу ментальность? Как он это почувствовал?

Александр Феклистов:

Ну, это такая, в общем, наверное, может быть, и, с одной стороны, всемирная история, а, с другой стороны, это просто очень сценичная вещь. И бесконечно паузы не работают.

Паузы работают только, когда о них договоришься.

А самостоятельно мы можем размыть просто всю структуру спектакля.