«Для кого-то – беда, а для кого-то – открытое окно»: Александр Феклистов о любви в зрелом возрасте

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Может быть, для Вас будет неожиданным, допустим, фильм с Вашим участием, который на меня произвёл самое большое впечатление – «Лавина». Там, как раз-таки вот, страсть завладевает взрослым человеком и его жизнь достаточно серьёзно меняется. Я готовился к нашей встрече, почитал отзывы об этом фильме и многие пишут: «Как удивительно Александр Феклистов показывает боль и муки», – говоря именно об этом фильме. Друг Вашего персонажа, которого играет Козаков, говорит: «Мы влюбиться, слава Богу, можем только, к сожалению, в преклонных годах». Как Вы считаете, вот такая сильная страсть человеку состоявшемуся, имеющему семью, уложившийся быт – это беда и испытание? Потому что, в итоге-то, у Вашего героя колоссальные муки.

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Да. Мы только на первом этапе ощущаем счастье любви и ждём любовь. Как, цитируя того же Бориса Леонидовича Пастернака: «Всю жизнь ищем и хотим. Я люблю любить», – говорил он.

Но дальше начинается катастрофа.

Дальше начинается самое страшное: в нас начинает говорить совесть, нами начинает управлять мораль. И мы понимаем, что мы оказываемся в плену собственных страстей. Но это всё – дальше.

То есть, в общем-то, любовь для взрослого человека – это беда.

Александр Феклистов:

Для кого-то – беда, а для кого-то – это открытое окно. Как повезёт. Нет же рецептов никаких.