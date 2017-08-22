Актёр Александр Феклистов: «Мы произносим чужой текст всю жизнь, присваиваем эти слова, эти чувства себе»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ту боль и муки, которые видят зрители в Ваших работах. Вы можете играть, скажем так, чтобы не ранить собственное сердце. Как работает Ваш механизм актёрский? Вы переживаете?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Мы же, так сказать, уходим в своих фантазиях, да, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих страстях, именно, скорее даже, в фантазиях: «А вот хорошо бы ударить вот этого подонка по щеке». И редко себе это позволяем, да?

И то же самое происходит с какими-то светлыми чувствами – мы не подпускаем к себе любовь.

Мы просто отгоняем её, гоним. И всё, что в нас происходит – эти секунды, которые человек проживает – вот это и есть тот самый материал, с которым работает любой актёр. Поэтому достаточно вспомнить свои жуткие мысли или свои страсти какие-то.

То есть, приходится себя ранить, всё-таки, да?

Александр Феклистов:

Надо – у нас есть такой термин – подманивать.

Надо подманивать эти чувства.

Понятно, что это – имитация, в результате, да. Но, тем не менее, мы же попадаем в какой-то момент, мы почему и занимаемся этой профессией дурацкой. Мы произносим чужой текст всю жизнь, да. Мы присваиваем эти слова, эти чувства себе.