Феклистов о роли Клавдия: «Познакомился поближе с Гертрудой, которую играла Купченко – ради такой женщины можно наплевать на мораль»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы получили удивительную премию в номинации «Злодей» за одну из своих ролей. Позвольте такой, может быть, несколько философский вопрос – именно, как к актёру, который разбирался и играл, непосредственно, стопроцентное зло. Вы верите в то, что в мире существует в чистом виде зло? Стопроцентное. Потому что актёру всегда приятно играть злодея – у него есть разные черты.

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Природу зла можно рассматривать с точки зрения там воспитания, системы образования, одиночества.

С другой стороны, человек в какой-то момент, наверное, начинает позволять себе больше и больше.

Нам всем хочется позволять себе иногда больше, чем может выдержать, вообще, так сказать, окружение или общество.

Препарируя злодеев, которых Вам иногда доводилось играть, Вы понимаете, что всегда есть место добру или можно вот, как в этом мистере Хайде…

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Я Вам расскажу историю. Знаете, я пришёл репетировать у Петера Штайна Клавдия в Гамлете.

В общем, по-моему, за эту роль Вы и получили премию.

Александр Феклистов:

Наверное. Мой персонаж, я позволю себе напомнить, он наливает в ухо своему брату яд и становится, таким образом, королём. И берёт в жены его ещё вдову. Я пришёл, я, честно говоря, просто не понимал, как попасть. Я же, как у нас говорят, «мхатоид» – я же закончил Школу-студию МХАТ, и мне надо было понять это как-то изнутри. Но, когда я увидел и встретился, и познакомился поближе с Гертрудой, которую играла Ирина Купченко прекрасная – волшебный, цельный человек, удивительный, светлый, прекрасный – то как-то всё встало на свои места.

Вот ради такой женщины можно забыть про весь мир.

И наплевать, вообще, на мораль, на всё такое. И вот, понимаете, как зло само себе находит лазейки – как себя оправдать или какая страсть ведёт нас к тому, что мы можем совершить преступление.