Ольга Нефёдова: ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Не жалею о том, что произошло в этом театре. С одной стороны, людей увидели. Во-вторых, не было бы счастья, да несчастье помогло – посмотрите, сколько молодежи пришло. То есть мгновенно обновилась вот эта настоящая кровь этого театра (подробнее здесь ).

Ольга Нефедова, актриса:

Мне стыдно за коллег. Потому что, понимаете, какая штука – ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем – извините, я плачу – но вы молодец. Потому что здесь стояла уже такая задача родины. Не просто там флаги эти, еще что-то, а именно родину, которую действительно хапнут и не заметят. Здесь глобально стоял момент. Как они не поняли? Почему они купились так, по дешевке взяли, сдали, просто не подумав, я не знаю.