Ольга Нефёдова: ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался
Новости Беларуси. Визит Президента в Национальный академический театр имени Янки Купалы 19 февраля можно назвать одним из необычных. Скорее, даже формат: главе государства показывали фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не жалею о том, что произошло в этом театре. С одной стороны, людей увидели. Во-вторых, не было бы счастья, да несчастье помогло – посмотрите, сколько молодежи пришло. То есть мгновенно обновилась вот эта настоящая кровь этого театра (подробнее здесь).
Ольга Нефедова, актриса:
Мне стыдно за коллег. Потому что, понимаете, какая штука – ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем – извините, я плачу – но вы молодец. Потому что здесь стояла уже такая задача родины. Не просто там флаги эти, еще что-то, а именно родину, которую действительно хапнут и не заметят. Здесь глобально стоял момент. Как они не поняли? Почему они купились так, по дешевке взяли, сдали, просто не подумав, я не знаю.
Александр Лукашенко:
Тоже откровенно вам скажу: после того, как эти события случились, конечно, это меня повергло в ужас. Я не столько переживал за этих протестунов, которые бадялись по нашим улицам. Я больше переживал за нашу творческую интеллигенцию.
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