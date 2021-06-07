Как ведут себя звёзды на «Славянском базаре»? О закулисье фестиваля рассказывает Глеб Лапицкий

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о закулисье фестиваля. Ольга Коршун, ведущая:

Как ведут себя на «Славянском базаре» реальные звезды, которые туда приезжают каждый год? Вспомните, возможно, у кого-то самый сумасшедший райдер, или звезду, которая покорила вас своей скромностью, аскетизмом, неприхотливостью, есть такое?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Все моменты, которые касаются райдеров, это как раз таки ваша коллегия любит что-то такое цеплять, потому что для нас это обычная работа. Я всегда всем говорю, когда мы даже читаем райдеры, все мои коллеги начинают удивляться, что там потребовали черную комнату. А давайте представим, когда артист из 300 дней в году 200 в гастролях, то есть у него каждый номер в гостинице должен быть его домом. Этот же артист не механически стоит и что-то делает у станка, а он дарит эмоцию, он должен выйти и выжать из себя позитив. Зарядить шеститысячный зал этим позитивом невозможно, если в тебе этого позитива не будет. Поэтому я глубоко убежден, что ни один артист не требует больше, чем ему необходимо. Что касается соотношения титулованных звезд и молодежи, сложнее принять молодежь. Потому что это такой максимализм, хочу люкс, который есть только в Москве, поэтому я не приеду к вам на «Славянский базар».

Глеб Лапицкий:

Люди, когда доходят до какого-то уровня, это такой психологический аспект. Если он уже доказал, что он номер один, то ему не надо уже доказывать номерами в гостинице. Всегда с менеджером этого артиста мы можем найти общий язык. Я не могу привести примеры, с кем бы мы не нашли общий язык и какой-то выход из ситуации. Мы не будем скрывать, да, действительно, мы не Дубаи, не Минск и не Москва, тот же гостиничный фонд мы адаптируем из того, что у нас есть. Но опять-таки это показывает артиста. Артист приезжает, чтобы выступить перед своей публикой, если он хочет еще что-то помимо этого получить, тогда, наверное, он не для отдачи работает, а для поглощения. Мне кажется, что все артисты, независимо от ранга, приезжают в Витебск на фестиваль «Славянский базар», чтобы работать для публики, для отдачи.

Ольга Коршун:

Знаете, у меня этот вопрос родился неслучайно. Когда я готовилась к интервью, прочитала то, что вы рассказывали в прошлом году, что Лолита Милявская из-за коронавирусных ограничений (поезда были отменены) шла пешком к белорусской границе. То есть Лолита, уже признанная звезда, не побоялась на своих двух ногах пройти пешком к границе. Просто человек очень хотел на «Славянский базар».