Как ведут себя звёзды на «Славянском базаре»? О закулисье фестиваля рассказывает Глеб Лапицкий
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о закулисье фестиваля.
Ольга Коршун, ведущая:
Как ведут себя на «Славянском базаре» реальные звезды, которые туда приезжают каждый год? Вспомните, возможно, у кого-то самый сумасшедший райдер, или звезду, которая покорила вас своей скромностью, аскетизмом, неприхотливостью, есть такое?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Все моменты, которые касаются райдеров, это как раз таки ваша коллегия любит что-то такое цеплять, потому что для нас это обычная работа. Я всегда всем говорю, когда мы даже читаем райдеры, все мои коллеги начинают удивляться, что там потребовали черную комнату. А давайте представим, когда артист из 300 дней в году 200 в гастролях, то есть у него каждый номер в гостинице должен быть его домом. Этот же артист не механически стоит и что-то делает у станка, а он дарит эмоцию, он должен выйти и выжать из себя позитив. Зарядить шеститысячный зал этим позитивом невозможно, если в тебе этого позитива не будет. Поэтому я глубоко убежден, что ни один артист не требует больше, чем ему необходимо. Что касается соотношения титулованных звезд и молодежи, сложнее принять молодежь. Потому что это такой максимализм, хочу люкс, который есть только в Москве, поэтому я не приеду к вам на «Славянский базар».
Глеб Лапицкий:
Люди, когда доходят до какого-то уровня, это такой психологический аспект. Если он уже доказал, что он номер один, то ему не надо уже доказывать номерами в гостинице. Всегда с менеджером этого артиста мы можем найти общий язык. Я не могу привести примеры, с кем бы мы не нашли общий язык и какой-то выход из ситуации. Мы не будем скрывать, да, действительно, мы не Дубаи, не Минск и не Москва, тот же гостиничный фонд мы адаптируем из того, что у нас есть. Но опять-таки это показывает артиста. Артист приезжает, чтобы выступить перед своей публикой, если он хочет еще что-то помимо этого получить, тогда, наверное, он не для отдачи работает, а для поглощения. Мне кажется, что все артисты, независимо от ранга, приезжают в Витебск на фестиваль «Славянский базар», чтобы работать для публики, для отдачи.
Ольга Коршун:
Знаете, у меня этот вопрос родился неслучайно. Когда я готовилась к интервью, прочитала то, что вы рассказывали в прошлом году, что Лолита Милявская из-за коронавирусных ограничений (поезда были отменены) шла пешком к белорусской границе. То есть Лолита, уже признанная звезда, не побоялась на своих двух ногах пройти пешком к границе. Просто человек очень хотел на «Славянский базар».
Глеб Лапицкий:
Это правда. Потому что у нас автотранспорт не пропускали, наша машина, ее Mercedes ждал на обратной стороне границы. На белорусской части границы. Она прошла. Еще есть корпоративная этика, мы можем рассказывать факты, но не говорить фамилии. Иногда бывали такие, что шеститысячный амфитеатр сидит и ждет артиста, а его не могут найти в гостинице. А он настолько загорелся Витебском и фестивалем, что он решил не ехать на транспорте своем, а пройтись. И вот он идет спокойно мимо Летнего амфитеатра, зрители в зале ждут его, а он приходит на сцену и начинает выступать. А были моменты, когда в минуту появления артиста на сцене, его борт только приземлялся в Витебске.
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