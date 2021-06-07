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«Не могу дождаться». Певица Алина Артц высказалась о «Славянском базаре»

07 июня 2021 15:03
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

«Не могу дождаться». Певица Алина Артц высказалась о «Славянском базаре»-1

Алина Артц, певица (Россия):
Я думаю, многие со мной согласятся, одна из важнейших миссий музыки – это объединение людей по всему миру. Те праздники, которые дарит нам «Славянский базар» вот уже 30 лет – это не только незабываемые эмоции, друзья, это действительно та энергия, которая заряжает нас радостью, счастьем, а значит оздоравливает нас, объединяет нас. Праздники, которые проходят на сцене «Славянского базара» – это действительно невероятно и незабываемо. И я не могу дождаться того момента, когда в середине июля я выйду на грандиозную сцену «Славянского базара». И я надеюсь, увижу каждого из вас. Друзья, до встречи в этом июле на 30 юбилейном «Славянском базаре».

А вы знали, почему «Славянский базар» в Витебске назвали именно так – подробнее здесь

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Алина Артц # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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