«Не могу дождаться». Певица Алина Артц высказалась о «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о звездах, которых часто приглашают на фестиваль. Некоторые знаменитости также поделились мнением о «Славянском базаре».

Алина Артц, певица (Россия):

Я думаю, многие со мной согласятся, одна из важнейших миссий музыки – это объединение людей по всему миру. Те праздники, которые дарит нам «Славянский базар» вот уже 30 лет – это не только незабываемые эмоции, друзья, это действительно та энергия, которая заряжает нас радостью, счастьем, а значит оздоравливает нас, объединяет нас. Праздники, которые проходят на сцене «Славянского базара» – это действительно невероятно и незабываемо. И я не могу дождаться того момента, когда в середине июля я выйду на грандиозную сцену «Славянского базара». И я надеюсь, увижу каждого из вас. Друзья, до встречи в этом июле на 30 юбилейном «Славянском базаре».