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«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии

11 июля 2021 18:33
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Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры торговых рядов и море выпитого кваса. Жара была невыносимой, но выстояли не только гости и участники фестиваля, но и наша съемочная группа.

«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии-1

Белорусы еще раз доказали, что умеют не только дружно работать, но и дружно отдыхать. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. И впервые в Александрии гости из Камчатского края, которые ради нашего праздника в дороге были несколько дней.

В материале Юлии Мычки.

«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии-4

Впервые на Александрию приехали куклы Могилевского областного театра. Впервые здесь можно было встретиться с известными писателями Беларуси, купить редкую книгу и получить автограф автора.

«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии-7

Светлана Гук, заместитель генерального директора предприятия «Белкнига»:
Самым интересным форматом, моментом сегодня была встреча с Николаем Ивановичем Чергинцом, председателем Союза писателей Беларуси. Он презентовал новую книгу «А он не вернулся из боя».

«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии-10

Из развлекательного фестиваля Александрия постепенно прорастает новыми идеями, теми, что диктует время и сами люди. И даже песни на гала-концерте – по заявкам тех, кто ежедневно трудится на александрийской земле.

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# Белорусская литература # Культура # Светлана Гук # Юлия Мычка # Фотофакт

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