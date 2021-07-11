«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии

Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры торговых рядов и море выпитого кваса. Жара была невыносимой, но выстояли не только гости и участники фестиваля, но и наша съемочная группа.

Белорусы еще раз доказали, что умеют не только дружно работать, но и дружно отдыхать. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. И впервые в Александрии гости из Камчатского края, которые ради нашего праздника в дороге были несколько дней. В материале Юлии Мычки.

Впервые на Александрию приехали куклы Могилевского областного театра. Впервые здесь можно было встретиться с известными писателями Беларуси, купить редкую книгу и получить автограф автора.

Светлана Гук, заместитель генерального директора предприятия «Белкнига»:

Самым интересным форматом, моментом сегодня была встреча с Николаем Ивановичем Чергинцом, председателем Союза писателей Беларуси. Он презентовал новую книгу «А он не вернулся из боя».