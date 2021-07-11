Весь город превратится в концертный зал. Вот в чём необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем скоро стартует Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Вот уже 30-е лето подряд этот форум объединяет не только белорусов. Без традиционной поездки в Витебск и лето не лето. Так думают многие гости и участники фестиваля. В 2021 году около Летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30-ти государств. Сам город уже готов принимать гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем живет Витебск накануне масштабного форума, узнал Виктор Пралич. Летний амфитеатр – главная сценическая площадка Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Пока здесь тянут тросы монтажники, а не ноты артисты. Около 10 фур оборудования уместят на одной сцене. Все ради незабываемых эмоций в зале и качественной картинки для телезрителя.

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Будут использованы самые современные технологии, мировые тренды. Попытаемся что-то необычное воплотить здесь, на сцене. Что? Не будем говорить, потому что оно задумано. Надеюсь, это все состоится, зрители увидят. По сравнению, например, с предыдущим годом то, что мы делали, может, не наполовину больше, но процентов на 30-40 – и оборудования больше, и задумок больше.

Уже второй фестиваль подряд над сценографией работают отечественные специалисты. За все 30 лет «базара» сцена Летнего амфитеатра ни разу не повторялась. На юбилейном форуме, по задумке художника, она будет представлять собой шкатулку, драгоценностями которой станут участники и зрители «Славянского базара».

Готово все и к приезду звезд. Во время концертных выступлений их здесь ожидается целая россыпь. А потому гримеркам особое внимание. Ведь у артистов также должны остаться только хорошие впечатления от гостеприимного Витебска.

Андрей Карпов, заведующий Летним амфитеатром:

Летний амфитеатр практически готов к приему гостей юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В данный момент ведутся последние приготовления, чтобы нашим гостям было уютно, удобно и у них осталось приятное впечатление как от фестиваля, так и от Витебска в целом.

Во время фестиваля весь Витебск превратится в один сплошной концертный зал – театральные встречи, кукольный квартал, музеи, филармония. Всего около полутора десятка городских локаций на одном июльском празднике. Развернутся они на улицах областного центра, а входным билетом станет всего лишь желание. Около 700 человек примут участие в конкурсе барабанщиц и мажореток, полтысячи артистов из четырех стран станут участниками фэста уличного искусства «На семи ветрах». Туристско-информационные центры организуют экскурсии по древнему Витебску, где познакомят с культурой, историей и традициями фестивальной столицы. Насыщенной ожидается и выставочная программа в музеях города.

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:

Для тех, кто любит спорт, основная площадка, наверное, у нас будет в пойме реки Витьба. Там проходит ряд мероприятий, в том числе открытый турнир по пляжному волейболу, по пляжному футболу, а также замечательный наш баскетбол, где три на три играют, под названием стритбол. Состоится турнир Союзного государства и «Кубок губернатора» по гиревому спорту. Это уже площадка возле Летнего амфитеатра.

В обновленном формате пройдут и дни молодежи на «Славянском базаре», пресс-конференции, открытые диалоги, выступления хедлайнеров. Будет место и спорту: запланирован молодежный забег на ценные призы, также будут работать площадки по мини-гольфу и другим видам спорта.

Виктор Пралич, корреспондент:

В этом году на одну фестивальную площадку станет больше. Будет задействована гладь Западной Двины. Днем по реке будет курсировать теплоход с детской программой, а вечером можно будет насладиться бардовскими песнями под гитару. Причем даже зрителям с набережной.

Светлана Авдеева, начальник отдела дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Палитра участников сейчас – более 30 стран. Мы очень хотим сохранить, чтобы все участники, которые заявлены из этих стран, добрались. Мы очень надеемся, держим за всех кулачки, все для этого делаем от нас зависящее. Уже с понедельника начался безвизовый (free visa), поэтому все, кто приобрел билеты, уже первые ласточки поехали к нам на «Славянский базар», при наличии необходимых всех эпидемиологических документов.

Ждут встречи с любимыми артистами и гости фестиваля. С каждой минутой билетов на «Славянский базар» становится все меньше, а сердца фанатов с приближением фестиваля волнительно стучат чаще.