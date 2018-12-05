5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска

Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Роман Полански, Кшиштоф Кесьлёвский, Кшиштоф Занусси – имена этих польских режиссеров знает любой мало-мальски сведущий кинозритель. Их имена навсегда вписаны в историю кино. Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».
«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.
Пять кинопоказов, в хорошем зале, бесплатно: что движет организаторами этого фестиваля?
Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Мы живём рядом. Я недавно работаю в Беларуси, и у меня такое впечатление, что очень много надо сделать, чтобы познакомиться поближе.
Фильм – это очень популярное искусство и хорошее средство, чтобы служить этой цели. Итак, мы в первый раз организуем этот фестиваль в Беларуси, фестиваль «Висла». Будем показывать 8 фильмов. 5 вечеров с польским кино, начиная с сегодня и до воскресенья. В самом центре Минска, на проспекте Независимости.
Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный» с 5-9 декабря на Фестиваль польских фильмов «Висла». Вход – свободный!
«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске