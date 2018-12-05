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«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске

05 декабря 2018 14:18
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Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске-1

Какие темы интересуют современных польских кинорежиссёров?

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Современная жизнь, наша история, наша идентичность. Много очень тем, польский кинематограф очень разнообразный. Но всегда пытается рассуждать на темы, которые волнуют общество, которые существенны с точки зрения публичной дискуссии. Есть фильмы просто про любовь. Их всегда очень много. Есть фильмы про человеческие страдания и достижения. Есть про социальные различные, политические явления, исторические. Очень разнообразно.

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске-4

Какой фильм Вы советуете посмотреть обязательно? Есть среди представленных лент ваши любимые?

Артур Михальски:
Я буду смотреть, наверняка, первый фильм «Лучше всех». Насколько я читал, этот фильм, действительно, очень серьёзный. Но есть фильмы, которые принесут вам и больше развлечения. Если у кого-то немного грустное настроение: начало декабря, погода – не очень, тогда я бы рекомендовал какие-то комедии. Они тоже есть.

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске-7

Мы видим, у Вас есть программа фестиваля.

Артур Михальски:
Да. Здесь расписаны все фильмы. Мы видим, что сегодня и завтра будет только один фильм, а уже потом до воскресенья – два фильма каждый вечер. Там есть и комедии, и фильмы посерьёзнее.

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске-10

5 декабря в 18.00 состоится открытие фестиваля, а в 18.30 мероприятие начнется с фильма Лукаша Пальковски «Лучше всех».

6 декабря в 19.00 начнется показ фильма «Мои дочери – коровы», режиссёр Кинга Дембска.

7 декабря смотрите в 17:00 фильм «Письма к М», режиссёр Митя Окорн.
И в 19:00 фильм «Желание жить», режиссёр Мацей Пепшица.

8 декабря в 14:00 – «Планета синглов», режиссёр Митя Окорн.
И в 19:00 – «Я – убийца», режиссёр Мацей Пепшица.

В заключительный день фестиваля:

9 декабря в 13:00 – «Любовь на подиуме», режиссёр Кшиштоф Ланг.
И в 15:00 – «За синей дверью», режиссёр Мариуш Палей.

«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске

Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный». Вход – свободный!

# Кино # Культура # Артур Михальски

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