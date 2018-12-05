«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске

Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла». 5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.

Какие темы интересуют современных польских кинорежиссёров? Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Современная жизнь, наша история, наша идентичность. Много очень тем, польский кинематограф очень разнообразный. Но всегда пытается рассуждать на темы, которые волнуют общество, которые существенны с точки зрения публичной дискуссии. Есть фильмы просто про любовь. Их всегда очень много. Есть фильмы про человеческие страдания и достижения. Есть про социальные различные, политические явления, исторические. Очень разнообразно.

Какой фильм Вы советуете посмотреть обязательно? Есть среди представленных лент ваши любимые? Артур Михальски:

Я буду смотреть, наверняка, первый фильм – «Лучше всех». Насколько я читал, этот фильм, действительно, очень серьёзный. Но есть фильмы, которые принесут вам и больше развлечения. Если у кого-то немного грустное настроение: начало декабря, погода – не очень, тогда я бы рекомендовал какие-то комедии. Они тоже есть.

Мы видим, у Вас есть программа фестиваля. Артур Михальски:

Да. Здесь расписаны все фильмы. Мы видим, что сегодня и завтра будет только один фильм, а уже потом до воскресенья – два фильма каждый вечер. Там есть и комедии, и фильмы посерьёзнее.