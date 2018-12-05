«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске
Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.
Какие темы интересуют современных польских кинорежиссёров?
Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Современная жизнь, наша история, наша идентичность. Много очень тем, польский кинематограф очень разнообразный. Но всегда пытается рассуждать на темы, которые волнуют общество, которые существенны с точки зрения публичной дискуссии. Есть фильмы просто про любовь. Их всегда очень много. Есть фильмы про человеческие страдания и достижения. Есть про социальные различные, политические явления, исторические. Очень разнообразно.
Какой фильм Вы советуете посмотреть обязательно? Есть среди представленных лент ваши любимые?
Артур Михальски:
Я буду смотреть, наверняка, первый фильм – «Лучше всех». Насколько я читал, этот фильм, действительно, очень серьёзный. Но есть фильмы, которые принесут вам и больше развлечения. Если у кого-то немного грустное настроение: начало декабря, погода – не очень, тогда я бы рекомендовал какие-то комедии. Они тоже есть.
Мы видим, у Вас есть программа фестиваля.
Артур Михальски:
Да. Здесь расписаны все фильмы. Мы видим, что сегодня и завтра будет только один фильм, а уже потом до воскресенья – два фильма каждый вечер. Там есть и комедии, и фильмы посерьёзнее.
5 декабря в 18.00 состоится открытие фестиваля, а в 18.30 мероприятие начнется с фильма Лукаша Пальковски «Лучше всех».
6 декабря в 19.00 начнется показ фильма «Мои дочери – коровы», режиссёр Кинга Дембска.
7 декабря смотрите в 17:00 фильм «Письма к М», режиссёр Митя Окорн.
И в 19:00 фильм «Желание жить», режиссёр Мацей Пепшица.
8 декабря в 14:00 – «Планета синглов», режиссёр Митя Окорн.
И в 19:00 – «Я – убийца», режиссёр Мацей Пепшица.
В заключительный день фестиваля:
9 декабря в 13:00 – «Любовь на подиуме», режиссёр Кшиштоф Ланг.
И в 15:00 – «За синей дверью», режиссёр Мариуш Палей.
«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске
Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный». Вход – свободный!