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Первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Елизарьева состоится в Большом театре Беларуси

05 декабря 2018 07:14
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Новости Беларуси. 5 декабря на главной театральной сцене страны – в Большом театре оперы и балета – состоится первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Елизарьева состоится в Большом театре Беларуси-1

Этот спектакль – один из самых ярких и успешных в творческой карьере мастера. Его премьера состоялась 30 лет назад – в 1988 году. Балет стал настоящим событием в истории белорусской культуры и прогремел на весь мир.

И вот теперь настала пора обновления. К слову, нынешнюю премьеру «Ромео и Джульетты» в Большом предварит встреча с танцевальным критиком. Это должно помочь зрителям лучше настроиться на восприятие спектакля Елизарьева.

Первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Елизарьева состоится в Большом театре Беларуси-4

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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