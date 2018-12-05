Первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Елизарьева состоится в Большом театре Беларуси

Новости Беларуси. 5 декабря на главной театральной сцене страны – в Большом театре оперы и балета – состоится первый показ новой авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот спектакль – один из самых ярких и успешных в творческой карьере мастера. Его премьера состоялась 30 лет назад – в 1988 году. Балет стал настоящим событием в истории белорусской культуры и прогремел на весь мир.

И вот теперь настала пора обновления. К слову, нынешнюю премьеру «Ромео и Джульетты» в Большом предварит встреча с танцевальным критиком. Это должно помочь зрителям лучше настроиться на восприятие спектакля Елизарьева.