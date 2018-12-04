Зачем графы Тышкевичи разводили арабских скакунов в Воложине и как в их дворцовом комплексе разместился РОВД

Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

Гэтыя палацы захаваліся ў тым стане, у якім яны былі, нягледзячы, что ім больш за 2 стагоддзі. Пабудаваны гэты ансабль быў у 1806 годзе. І як мы бачым, знешнія фасады, сапраўды, захаваліся ў тым выглядзе, як і былі ў той самы час пры графе Тышкевічы. Гэта месца, наогул, было самым прыгожым куточкам у мястэчку Валожын. І пагэтаму недарма граф Тышкевіч выбраў вось гэта месца.