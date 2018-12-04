«Прыехаў з Амерыкі, каб проста пахадзіць па Івянцу»: парень проделал длинный путь, чтобы прикоснуться к истокам своего рода

Центр ремёсел в Ивенеце – это уникальный культурный комплекс. Гончарня, кузница, мастерская ткачества и художественной обработки древесины. Здесь можно не только увидеть старинные инструменты и экспонаты, но даже попытаться сделать сувенир своими руками.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

Вельмі цікавы быў выпадак, калі адзін малады хлопец прыехаў з Амерыкі, каб проста пахадзіць па Івянцу, бо ён ведае, што яго прадзядуля з Івянца.

Але больш ён не ведае, нават, прозвішча не ведае – змянілася гэта прозвішча праз некалькі пакаленняў. Але ён цэлы дзень правёў тут у Івянцы, проста пахадзіць па Бацькаўшчыне.

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