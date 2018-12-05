«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске

Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Роман Полански, Кшиштоф Кесьлёвский, Кшиштоф Занусси – имена этих польских режиссёров знает любой мало-мальски сведущий кинозритель. Их имена навсегда вписаны в историю кино. Чем сегодня живёт польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.