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«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске

05 декабря 2018 14:16
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Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Роман Полански, Кшиштоф Кесьлёвский, Кшиштоф Занусси – имена этих польских режиссёров знает любой мало-мальски сведущий кинозритель. Их имена навсегда вписаны  в историю кино. Чем сегодня живёт польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.

«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске-1

Есть ли у польского кино свои уникальные черты или сегодняшние создатели стремятся влиться в стандарты общемирового кинопроцесса?

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Я думаю, что оба ответа правильны, поскольку польское кино – это часть мирового кинематографа. Вы упомянули фамилии известных польских кинорежиссёров во всем мире. Сюда же я бы добавил ещё Павла Павликовского, который в прошлом году получил «Оскара». И его фильм «Холодная война», может, тоже получит «Оскара» – посмотрим.

И мы вышли на мировую сцену. Есть фильмы, которые не очень универсальны, и может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души.

«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске-4

«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске-6

Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный» с 5-9 декабря на Фестиваль польских фильмов «Висла». Вход – свободный!

5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска

# Кино # калейдоскоп # Артур Михальски

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