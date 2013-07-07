400-летие пребывания в Беларуси Будславской Иконы Божьей Матери. Для чего и какое расстояние преодолели 40 тысяч паломников

Новости Беларуси. Будславская Икона Божьей Матери – одна из наиболее почитаемых в католической церкви и славится многочисленными чудесами. Ежегодно к ней устремляются пилигримы из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. В 2013 году Будслав принял более 40 тысяч паломников.

В удивительное место с удивительной историей, как называют Будслав сами паломники, католики съезжаются ежегодно. На этот раз отмечали уже юбилей. Беларусь, страны СНГ, Прибалтика и даже Европа. Более 40 тысяч паломников и десятки делегаций.

Пилигримы:

Постно я иду четвертый год, четвертый раз. И в общей пилигримке из Минска шла, наверное, три раза.

Трапляю ў Будслаў кожны год, спяваю ў хоры. Звычайна ездзіла сюды, а ўжо другі год іду пешам, у поснай пілігрымцы. І так падабаецца.

А вот это то, что обычно остается «за кадром»: последние минуты, а вместе с тем и километры, до священного места. Уставшие, но все равно с улыбками, пилигримы вспоминают: каждой двор и населенный пункт на их «дороге к вере» встречал по-настоящему тепло.

Пилигрим:

Мы идем с каким-то своими просьбами к Богу и с просьбами наших близких. И люди, которые нас принимают на ночлег, тоже нам дают свои прошения. Мы их несем.

Костел бернардинцев в небольшом городке Минской области на неделе стал центром религиозного мира. В его летописи – неофициальное звание лучшего на просторах тогда еще всей Речи Посполитой. Благодаря уникальной архитектуре и, конечно, чудотворному образу Будславской Божьей Матери.

Икона-легенда, защитница и хранительница. Источник чудес и благодати на белорусскую землю попал благодаря воеводе Яну Пацу. Еще в XVI веке, из рук Папы Римского. Чуть позже ее пожертвуют в монастырский, тогда еще деревянный, костел. Теперь о чудотворной силе самой почитаемой католической святыни знает весь мир. 15 лет назад икону официально короновали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Бурлака, кусташ Национального санктуария Матери Божьей в Будславе:

Икона Матери Божьей Будславской уже 400 лет собирает и католиков, и православных, и людей другого вероисповедования. Лично я встречался с случаями, когда даже мусульмане приходили и просили о молитве, о помощи через истотничтво Матери Божьей Будславской, здесь, на этом месте.

К празднику готовились три года. Реконструировали храм, обустроили и прилегающую аллею. О напряженных последних месяцах вспоминают и сегодня. Все продумывали буквально до мелочей.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

То внимание, которое и католическая церковь оказывала этому празднику, и светская власть, то есть облисполком, дало свои положительные результаты, резонанс хороший, люди подтянулись.

Илья Шатько, председатель Мядельского райисполкома:

Был создан штаб на уровне области по подготовке к празднику. И, начиная с зимы, разработаны мероприятия, и в апреле, когда пришла весна, начали готовить все объекты к этому фэсту.

В 2013 году Будславский фэст превзошел все рекорды по количеству гостей. На пути многих были сотни километров. До чудотворного образа Божьей Матери и истинной веры. Кто-то преодолевал их пешком, кто-то – на автомобилях. Митрополит Тадеуш Кондрусевич накануне праздника присоединился к «велосипедному буму». Вместе с 40 энтузиастами.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Пілігрымы нясуць ікону на руках, нясуць яе аж з Вілейкі на руках. І далей адметнасцю гэтага году з’яўляецца тое, што Папа Францішак празначыў свайго лягата.

«Мария – матерь нашей веры». На юбилейном фэсте эти слова для паломников были настоящим символом. Веры, чудес и духовного очищения.

Паломники:

Молюсь за всех. Для меня становится такое все чистое, ясное.

Это для нас очень большой праздник чистоты, души. Мы просто ждем этого дня.

По-настоящему значимым событием будславского праздника стало прибытие реликвий святой из Франции Терезы Младенца Иисуса, титулованного учителя Церкви. Чуть позже мощи побывают в 100 католических приходах Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уникальность этого фэста еще и в визите почетного гостя. Его ждали с особым трепетом. Кардинал Жан-Луи Торан стал специальным посланником Папы Римского на праздновании 400-летия пребывания иконы Божьей Матери в Будславе.

В свое время из его уст прозвучали заветные слова об избрании нового Папы Франциска. Теперь он – участник главного богослужения.

Кардинал Жан-Луи Торан, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу:

Я очень рад приветствовать вас в конце вашей пилигримки, потому что вы – ученики большой страны, вы не боитесь показывать, что вы католики. Несмотря на усталость, вы отважно идете вперед. Я приехал сюда, чтобы сказать, как сильно любит вас Папа Франциск и передать подарок, его благословение.

В дни фэста Будслав превращается в место встречи паломников не только со всех уголков Беларуси, но и со cтран СНГ и Прибалтики. Например, импровизированный полевой лагерь организовали в юбилейный год. Все это тоже часть религиозной традиции. Вместе с пилигримками, службами и крестным ходом.

В палаточный городок съемочная группа СТВ заглянула накануне ночной службы. Свободных мест просто нет. Паломники – в предвкушении главной церемонии праздника и будущей молодежной программы.

Артур и Андрей – пилигримы уже, что называется, со стажем. На этом фэсте еще и личная победа. Делегация вышла на настоящий рекорд. По многочисленности. 405 человек. И это лишь в молодечненской группе.

Артур Клявдо, паломник (Беларусь):

Пилигримка заняла четыре дня. Были, конечно, тяжелые дни: солнце, в Будславе был дождь. Но мы справились.

Андрей Илькевич, паломник (Беларусь):

Самое запоминающееся – это когда заходишь в Будслав, в сам костел, когда идешь на коленях к образу Матери Божьей Будславской.

В эти дни Будслав уж точно спать не собирался. На часах полночь. Приходит время одной из главных праздничных церемоний и одновременно кульминации праздника – первой торжественной процессии с копией образа Матери Божьей Будславской. Тысячи огней освещают путь священнослужителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На утренней службе людей уж точно не убавилось. Скорее наоборот. Вновь прибывшие все с той же верой, надеждой и предвкушением.

Паломники:

Меня здесь крестили, в этом костеле. Я здесь с первой исповедью шла. Все детство провела в этом костеле.

400-летие – это огромное событие для всех людей, а для католиков особенно.

Гости из стран-соседей ни разу не пропускали этот праздник. К тому же белорусская чудотворная икона действительно уникальна. Ближайшая похожая святыня есть разве что в Бердичеве, говорят паломники из Житомира. Она тоже в мировом списке 18 коронованных икон.

Елена Сычинская, паломник (Украина):

У нас, в Украине, в Бердичеве, тоже есть такая икона – Бердичьевской Божьей Матери. Мы тоже туда ходим паломниками, пешком 45 км. К вам мы пешком не смогли, потому что 700-800 км. Мы приехали автобусом.

Владислав Ксинзук, паломник (Украина):

У меня брат в костеле. Много раз сюда приезжал, рассказывал, что очень помогает икона. У меня тоже скоро будет маленький братик и сестричка.

Финальным аккордом нынешнего праздника стало еще и торжественное гашение почтовой марки.