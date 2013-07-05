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День Венесуэлы отмечают в Минске

05 июля 2013 16:34
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Новости Беларуси. День Независимости Венесуэлы отмечают сегодня и в Минске. По этому случаю в Большом зале Белгосфилармонии прошел концерт под руководством выдающегося дирижера маэстро Анжело Пальюки. Со сцены звучали лучшие произведения наиболее известных композиторов Венесуэлы. Торжество посвятили памяти Уго Чавеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Празднование Дня Независимости Венесуэлы в Беларуси свидетельствует о близости наших стран, тесных двусторонних отношениях. Уверен, сотрудничество между нами будет динамично развиваться и дальше. Символично, что главные государственные праздники Беларусь и Венесуэла празднуют с разницей в 2 дня.

Анжело Пальюка, дирижер Венесуэльского симфонического оркестра:
Я всегда приезжаю в Беларусь с огромным удовольствием, для меня большая честь выступать здесь. Особенно приятно разделить наш государственный праздник с вашим народом.

# Культура # Беларусь-Венесуэла

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