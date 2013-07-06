Купальский праздник «Александрия собирает друзей» развернулся на Шкловщине

Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». Купальский праздник традиционно пройдет на Шкловщине, в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта – Александрию и Копысь, но и две области – Могилевскую и Витебскую.

Праздник в Александрии проходит уже в четвертый раз. И заметно, что за это время он стал всеми любимым и поистине народным . Его здесь ждут. Причем не только белорусы, но гости из России и Украины.

Идея организовать в Шкловском районе фестиваль «Александрия собирает друзей» возникла не случайно. Издревле Днепр был важной судоходной артерией Беларуси, частью пути «из варяг в греки». Здесь-то и устраивали ярмарки, и народные гуляния. Шклов славился искусными резчиками по дереву, у которых были заказы на иконостасы для храмов в Москве и Смоленске. Александрия знаменита мастерами лозоплетения. А гончары из Копыся уже тогда поставляли свои работы на экспорт в Россию.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Фестываль меў такі вялікі патэнцыял, калі ён зараджаўся, меў мастацкі штуршок. Ён быў прыняты з вялікім энтузіязмам. З кожным годам фестываль ўсё больш і больш набывае моцы.

В эти минуты начались народные гуляния. Программа праздника очень масштабная - выставки-ярмарки, город мастеров, фестиваль льна.

Это знаменитая «Александрийская ярмарка» - мимо вряд ли пройдешь. Правда, в этом году здесь не встретишь, как раньше, ремесленных подворий. Сейчас даже проще сориентироваться – все разделено по рядам тематическим. К примеру, на «острове сувениров» можно не только присмотреть эксклюзив, но и пообщаться с мастерами.

Несмотря на разностороннюю программу купальская тема во всем – и в оформлении, и в настроении. На празднике много молодежи, детей, которые своими глазами могут увидеть, что сегодня представляет белорусское Купалье.

На вечернем гала-концерте гостей ждет сюрприз. На сцену выйдут такие звезды, как Вера Брежнева и Александр Буйнов. Праздничное настроение будут создавать творческие ансамбли Могилевской, Гродненской и Витебской областей, гости из Украины и России. Запланирована и обрядовая программа «Волшебство купальской ночи». А завершит программы 12-минутный фейерверк и традиционный купальский костер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.