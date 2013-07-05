В Будславе Минской области началось празднование 400-летия обретения иконы Божьей Матери

Новости Беларуси. Тысячи белорусов и гости нашей страны преодолели сотни километров, пешком и на велосипедах, чтобы отметить 400-летие пребывания иконы Божьей Матери в Будславе. Дорога уже позади. Немного уставшие, но не растерявшие по пути задор и веселье, пилигримы добрались до места назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Рексть, паломник (Беларусь):

Я иду, наверное, раз десятый. Я уже сбилась со счету, но для меня это все. Мы ждем, мы надеемся, у нас интенция у всех. Мысли и пожелания. Мы в восторге.

Иван Лубневский, паломник (Беларусь):

Пришли мы из Молодечно. Пилигримка для нас, считайте, юбилейная. Так как три года назад мы познакомились, а в августе у нас будет свадьба.

Ежегодно поклониться святой католической иконе Матери Божьей Марии, попросить у нее помощи и исцеления приходят в Будслав не только белорусы, но и иностранцы.

Мартин Маковски, паломник (Польша):

Здесь приехал в первый раз. Первый раз в Будславе, не знал, что такое место есть. Вчера вечером сюда приехали, город посмотрел, в костел пошел. И такой восхищен был совсем.

На торжество прибыли также кардинал Жан-Луи Торан из Ватикана, епископы из разных государств и другие служители католической церкви.

Иренеуш Копач, ксендз (Германия):

Я стараюсь каждый год. Я не помню точно, наверное, с 1994 года каждый год бываю. Молюсь за Беларусь, за все страны. Чтобы Бог дал спасение. Спасение в Иисусе Христе. Это важно, что Матерь Божья Будславская ведет нас к спасению, к освобождению.

В Будславе к юбилейным торжествам готовились несколько месяцев. За это время обновили фасад санктуария, гранитными сделали ступеньки, провели работы по гидроизоляции костела. А напротив католического храма создали целый парк - с клумбами, скамейками и пешеходными дорожками. Все для удобства верующих.

Илья Шатько, председатель Мядельского райисполкома:

Проведена большая работа в течение двух месяцев, даже трех месяцев мы готовились. Вместе с областными структурами, районами. Поэтому ожидаем сегодня очень большое количество пилигримов. Был создан штаб на уровне области по подготовке к празднику. И начиная с зимы разработаны мероприятия, и уже в апреле, когда пришла весна, начали готовить все объекты к этому фесту. Основное – это у нас лагерь.

Расселить десятки тысяч человек в небольшом Будславе невозможно. Поэтому на окраине поселка разбили целый палаточный городок. Здесь и будут жить пилигримы на протяжении двух дней.

Кстати, самые опытные путешественники готовились к празднику заблаговременно. Отправили своих товарищей заранее занимать места. Ведь скоро на большой поляне и яблоку будет негде упасть.

Торжества продлятся два дня. Сегодня мероприятия открылись встречей духовенства и паломников. Ночью состоится крестный ход, пройдет процессия вокруг парка, после чего отслужат мессу. Завершится религиозный праздник завтра праздничной службой.

Виктор Бурлака, кусташ Национального санктуария Матери Божьей в Будславе:

Икона Матери Божьей Будславской уже 400 лет собирает и католиков, и православных, и людей другого вероисповедования. Лично я встречался с случаями, когда даже мусульмане приходили и просили о молитве, о помощи через истотничтво Матери Божьей Будславской, здесь, на этом месте. Из года в год больше верующих приходит, которые доверяют свою жизнь Богу через заступничество Матери Божьей Будславской. И нет никакой разницы, католик ты или православный. Бог – один для всех.