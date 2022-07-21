22 и 23 июля фестиваль «Вытоки» принимают Горки. Что подготовили в этом городе?

Узнать и полюбить свое – под таким девизом шагает по стране культурно-спортивный фестиваль «Вытоки». К слову, фестиваль этот уникальный, он совмещает в себе и культуру, и спорт, и образование, и историческое наследие. Традиционно большое внимание приковано к особенностям региона. Который принимает олимпийскую волну. 22 июля гостеприимным хозяином станут Горки. Что же интересного приготовил этот город в Могилевской области, расскажут гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси и координатор проекта «Вытоки», а также Ксения Тихонова, искусствовед художественной галереи «Арт Хаус», художник. Александр Меженный, ведущий:

Что это за фестиваль?

Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси, координатор проекта «Вытоки»:

Это фестиваль многопрофильный. Он направлен не только на спорт это и продвижение образовательных проектов, культуры, того нового и интересного, что есть на земле, где проходит фестиваль. Если сейчас говорить о Горках, где завтра стартует четвертый этап нашего мероприятия, то это люди, которыми славится регион, те места, которые интересно посетить, и многое другое для продвижения культуры и искусства этого региона. Александра Каштанова, ведущая:

Есть мероприятия традиционные. Наверняка, будут какие-то новые. Какие новшества представят в Горках в этом году? Впервые в Беларуси будет презентация нашей настоящей белорусской винтовки

Алексей Карней:

Если говорить о спортивных развлечениях, которых больше всего в этом фестивале, а они начинаются 23 числа. Несмотря на то, что олимпийский квест собирает большое количество локаций, где-то они повторяются, где-то что-то новенькое. Но для каждого региона, для каждого города мы ищем изюминку, какую-то кульминацию. В Горках кульминация события будет заключаться в том, что впервые в Беларуси будет презентация нашей настоящей белорусской винтовки, которую производит Федерация биатлона. Это первая в белорусской истории пневматическая винтовка, которая сделана для занятий биатлоном. Она является не то что репликой, это действительно один-в-один тот инструмент, та винтовка, которой стреляют наши профессиональные спортсмены на соревнованиях. Александр Меженный:

То есть если перевести, в двух словах сказать, что такое «Вытоки», – это спортивные состязания, выступления артистов, место, где всей семьей можно отдохнуть. Будет какая-то кухня и всевозможные квесты на спортивную и арт-тему. Алексей Карней:

Да, безусловно. Александр Меженный:

Давайте поговорим про арт-тему. Какие мероприятия запланированы? Расскажите, что с вашей стороны делается для этого фестиваля? На празднике в Горках будет представлена выставка маляваных дываноў

Ксения Тихонова, искусствовед художественной галереи «АртХаос», художник:

На празднике в Горках будет представлена наша выставка, которая экспонировалась и в других городах, выставка маляваных дываноў. Это вид народного творчества. Маляваныя дываны на русском языке – это расписные ковры. В основном они были популярны по всей территории Беларуси в 1930-1950-х годах. Расписывали их обычные люди, бабушки, женщины любых возрастов эти маляваныя дываны дарились на свадьбу либо просто украшали дома. Они очень схожи с ткаными коврами, но были расписаны. Расписывались при помощи свободной росписи либо трафаретами. В качестве трафарета использовалась обычная картошка. То есть люди вырезали рисунок на картошке. Александра Каштанова:

То есть картошка – многофункциональный продукт. Александр Меженный:

Саша, ты помнишь такие, ковры? Александра Каштанова:

Нет, я не застала. Я помню, когда на стене висел ковер и ты под него засыпал, потому что придумывал себе всевозможные истории.

Александр Меженный:

Как раз часть из них была не выткана, а разрисована. Я такие помню. Ксения Тихонова:

Можно будет посмотреть выставку маляваных дываноў до 29 числа. В экспозиции будут представлены реконструкции известных художников, самобытных и профессиональных, Язэпа Дроздовича и Елены Киш, а также творческие работы студентов-выпускников Белорусской государственной академии искусств. 22 числа у нас будет два мастер-класса – в 4 и 6 часов вечера. Александра Каштанова:

Охотно ли участвуют? Дети, взрослые, женщины, мужчины – кто больше всего записывается на эти мастер-классы? Ксения Тихонова:

У нас на мастер-классы люди записываются задолго до самого фестиваля. За две недели у нас уже набрано по две группы, это порядка 20 человек. Александра Каштанова:

В Год исторической памяти каждый город, принимающий фестиваль, делает акцент именно на своей истории. Чем удивят Горки? «Даже передвижная экспозиция Музея истории Великой Отечественной войны посетит этот город»

Алексей Карней:

Все театрализации, постановки связаны с историей. Мы всегда привязываем либо к знаменитым людям, либо к знаменитым местам региона. Понятно, что в Горках это знаменитая сельхозакадемия, которая с 1834 года является настоящим брендом не только Горок, но и всей нашей страны, потому что развился целый проект. Из обычной сельхозшколы стала очень серьезным учебным заведением. Конечно, вокруг этого знаменитого учебного заведения и будет продвигаться вся театрализация, которая посвящена историческому наследию. Но не только этим проектом нас будут удивлять Горки. Учитывая, что Год исторической памяти, у нас даже передвижная экспозиция Музея истории Великой Отечественной войны посетит этот город. Будут показывать, в том числе, знаменитые сражения Горецкого района. Экспозиция будет специально направлена под события, которые проходили на этой земле. Конечно, будет уйма других интересных моментов, которые наши гости могут увидеть на этом мероприятии.