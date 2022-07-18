«Будет новый дуэт, который ещё никогда не звучал». Рассказываем, какие исполнители решили выступить вместе на «Славянском базаре»

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская и певец Евгений Гор. Юлия Самусенко, ведущая:

Удалось выловить вас между репетициями. Расскажите об атмосфере на «Славянском базаре». Как вам? Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мне очень приятно петь на «Славянском базаре» в белорусско-российском дне, так условно мы его называем. Дуэт с очаровательным, красивым исполнителем, прекрасным вокалистом. Юлия Самусенко:

Расскажите о дуэте. Что будет? «Будет новый дуэт, который еще никогда не звучал»

Евгений Гор, певец:

Будет новый дуэт, который еще никогда не звучал. Мы ведь сами не знаем, что будет. Это ощущение предвкушения такое сладостное. Эти бабочки в животе, как же это все пройдет. Это что-то новое. Вполне вероятно, в будущем можем что-то записать. Алена Ланская:

Почему бы и нет. Юлия Самусенко:

Каково выступать на сцене «Славянского базара»? Как встречает публика? Евгений Гор:

«Славянский базар» для меня – это отдельный мир, связанны и с переживаниями творческими, личностными, переживаниями любви, потому что столько всего происходило… Я, конечно, не с 1992 года, я присоединился с 2004-го, но каждый год, когда я сюда приезжаю, возвращает тебя в это прекрасное далеко, в эту прекрасную юность. Когда все кипело, было круто. Я безумно счастлив каждый раз сюда приезжать.