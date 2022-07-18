«Будет новый дуэт, который ещё никогда не звучал». Рассказываем, какие исполнители решили выступить вместе на «Славянском базаре»
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская и певец Евгений Гор.
Юлия Самусенко, ведущая:
Удалось выловить вас между репетициями. Расскажите об атмосфере на «Славянском базаре». Как вам?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне очень приятно петь на «Славянском базаре» в белорусско-российском дне, так условно мы его называем. Дуэт с очаровательным, красивым исполнителем, прекрасным вокалистом.
Юлия Самусенко:
Расскажите о дуэте. Что будет?
«Будет новый дуэт, который еще никогда не звучал»
Евгений Гор, певец:
Будет новый дуэт, который еще никогда не звучал. Мы ведь сами не знаем, что будет. Это ощущение предвкушения такое сладостное. Эти бабочки в животе, как же это все пройдет. Это что-то новое. Вполне вероятно, в будущем можем что-то записать.
Алена Ланская:
Почему бы и нет.
Юлия Самусенко:
Каково выступать на сцене «Славянского базара»? Как встречает публика?
Евгений Гор:
«Славянский базар» для меня – это отдельный мир, связанны и с переживаниями творческими, личностными, переживаниями любви, потому что столько всего происходило… Я, конечно, не с 1992 года, я присоединился с 2004-го, но каждый год, когда я сюда приезжаю, возвращает тебя в это прекрасное далеко, в эту прекрасную юность. Когда все кипело, было круто. Я безумно счастлив каждый раз сюда приезжать.
Алена Ланская:
«Славянский базар» – это для меня часть жизни, ведь в 2011 году у меня была возможность выиграть фестиваль, конкурс молодых исполнителей. И когда я сюда приезжаю, Витебск уже настолько родной, что ты знаешь каждую кафешку, каждого официанта, потому что они не меняются из года в год. Это традиции. Я думаю, Евгений тоже помнит те времена, когда кафе «Маэстро» не было застеклено и не было свободных мест. Там все время проходили танцы, какие-то джазовые вечера, артисты разбивались по группам, какие-то темы обсуждались, контакты налаживались, творческий процесс происходил прямо там.
Юлия Самусенко:
Что дает «Славянский базар»? Это новые возможности, знакомства?
«Если артист не побывал на «Славянском базаре», он какую-то часть жизни не прожил»
Евгений Гор:
«Славянский базар» в первую очередь дает раскрыть себя. Для меня это вообще отдельный мир. Ты познаешь здесь все заново. Это так сложно описать, это надо чувствовать, потому что это мероприятие для чувств, не для галочки. Возможно, для кого-то это галочка, для организаторов. Но для людей, которые участвуют внутри, это совершенно другая история. Если артист не побывал на «Славянском базаре», он какую-то часть жизни не прожил, потому что это действительно невероятные ощущения.
Алена Ланская:
«Славянский базар» для всех артистов и для наших народов – это уже история. 31 год существует фестиваль, и каждый год сюда приезжает огромное количество артистов, здесь происходят знакомства, приятные встречи, эксперименты на сцене. Для каждого человека, который приходит, это то, что возвращает его вглубь себя, в свою душу. Здесь звучат хиты, новинки. Конечно же, это площадка для самых позитивных, добрых эмоций, потому что здесь зрители забывают напрочь о своих проблемах и вкушают с открытой душой творчество, которое происходит на сцене.
Юлия Самусенко:
На улице вас узнают?
«Нет ничего прекраснее, чем когда тебя любят искренне»
Алена Ланская:
Конечно, узнают.
Юлия Самусенко:
Что просят? Сфотографироваться? Может, пообщаться, приобнимают? Как это все происходит?
Евгений Гор:
В основном это фотографии. Мало кто сейчас просит автографы, слава богу, потому что ручек ни у кого нет. Конечно, в основном все фотографируются.
Алена Ланская:
Так как я из Беларуси, у меня своя коалиция поклонников. Я всегда открыта для общения. За вчерашнее выступление было из зала очень много видео. Мои подписчики знают, что я всегда репощу. Я очень люблю своих поклонников, потому что мне кажется, нет ничего прекраснее, чем когда тебя любят искренне.
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