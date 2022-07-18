«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Иван Здонюк.
Юлия Самусенко, ведущая:
Иван, как встретил Витебск?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Иван Здонюк.
Юлия Самусенко, ведущая:
Иван, как встретил Витебск?
Иван Здонюк, певец:
Очень здорово, как всегда. Во-первых, я скучал по Витебску. Когда ты сюда возвращаешься, это такие теплые воспоминания. Сразу же, с первых минут началась работа, саундчек, аккредитация. И сразу же вспомнился фестиваль в 2019 году, когда шла плотная подготовка.
Юлия Самусенко:
Что для тебя значит «Славянский базар»?
Иван Здонюк:
«Славянский базар» для меня – это большая путевка в жизнь шоу-бизнеса. После «Славянского базара» был подписан большой контракт с продюсерским центром «СПАМАШ», за это время было много и сольных концертов, и массовых, написано очень много авторского материала. Поэтому «Славянский базар» – это действительно что-то личное, что навсегда останется в моем сердце.
Юлия Самусенко:
Каково быть участником «Славянского базара»? Что ты чувствуешь, когда выходишь на сцену в амфитеатре? Как тебя встречают зрители?
Иван Здонюк:
Это очень волнительно. Даже сейчас, когда Анна Трубецкая, наша представительница, готовилась к выступлению, она говорит: Ваня. Как что? Я говорю: Аня, главное не вытягивай первый номер, потому что это, во-первых, ответственно, во-вторых, еще публика не разогрета. В-третьих, открываешь конкурсную программу в своей стране, и это очень волнительно.
Юлия Самусенко:
Поделись творческими планами на ближайшее будущее. Уже намечены какие-то пункты?
Иван Здонюк:
Я продолжаю работать, даже сейчас мы к «Славянскому базару» написали новую авторскую песню, называется «Девчонка в кедах». В планах, конечно же, альбом. Сделать его в 2022-м, если не успеем, то в 2023 году.
Юлия Самусенко:
Какие места в Витебске посещаешь? С кем знакомишься на «Славянском базаре»?
Иван Здонюк:
Витебск – это возможность находить новые знакомства и с нашими артистами, с которыми еще не знакомы, и с зарубежными, которые приезжают к нам в гости. Конечно же, это всегда колоссальный опыт. Сегодня ты выступил на сцене Летнего амфитеатра, завтра ты выступил в концертном зале «Витебск». Сегодня ты выступил на огромном open-air «Ритмы лета», кстати, новый формат, впервые в этом году. Поэтому «Славянский базар» – это интересно, это огромный опыт, возможность получить новые знакомства и найти нового слушателя.
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