«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»

Иван Здонюк, певец:

Очень здорово, как всегда. Во-первых, я скучал по Витебску. Когда ты сюда возвращаешься, это такие теплые воспоминания. Сразу же, с первых минут началась работа, саундчек, аккредитация. И сразу же вспомнился фестиваль в 2019 году, когда шла плотная подготовка.

Юлия Самусенко:

Что для тебя значит «Славянский базар»?

Иван Здонюк:

«Славянский базар» для меня – это большая путевка в жизнь шоу-бизнеса. После «Славянского базара» был подписан большой контракт с продюсерским центром «СПАМАШ», за это время было много и сольных концертов, и массовых, написано очень много авторского материала. Поэтому «Славянский базар» – это действительно что-то личное, что навсегда останется в моем сердце.