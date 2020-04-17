Съесть клинкового сыра и быть щедрым. Рассказываем о забытых традициях Пасхи

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта – Алексей Друпов. Как раньше праздновали Великий день? Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

По сущности Великий день – это праздник стародревний, он раньше, чем христианство, это праздник времен язычества. Но тут случилась такая ситуация, когда пришло христианство, оно со своими праздниками наложилось на наше предыдущее и по существу раньше был один великий праздник – праздник весны, пробуждение земли. Как он назывался тяжело сказать, но может он и Великим днем назывался. Но пришло христианство, с ним пришла Пасха – главный христианский праздник, который совпал с Великим днем, а перед Пасхой 7 недель у нас Великий пост. У нас часть вот этой церемонии продлилась до зимы и стала называться Масленицей, а часть пошла дальше и стала Троицей. Соответственно, один вот этот великий весенний праздник с приходом христианства растянулся на три разных праздника, которые приобрели уже собственную жизнь в своем народном календаре. Можно только примерно сказать, что раньше вот этот великий праздник праздновался в день весеннего равноденствия, потому и название Великий день. День становится великим, день больше за ночь.

Что мы можем сказать наверняка: в тот момент у нас уже были яйца. Яйца еще в дохристианской символике, по традиционной культуре, являлись символом рождения Вселенной. Есть байки, легенды, предания не только у белорусов, но и у многих других народов, что из яйца, которое вынесла утка или другая водоплавающая птица, родилась Вселенная. Яйцо – символ жизни и символ смерти.

В то время их красили? Алексей Друпов:

Конечно. И более того были, это нам археология прекрасно показывает, глиняные яйца-писанки. Они делались в Киеве, из Киева они распространялись на нашу землю. Они были внутри пустыми с маленьким шариком, и они звенели.

Что касается куличей. Есть разница, какие печь, а какие есть? Алексей Друпов:

Так как у нас пасхальный обряд, по существу, означает пробуждение земли, земного благополучия, хлеб ритуально обязательно должен присутствовать в виде пасхальной булки. Так как у нас это накладывается на христианскую традицию, на хорошую новость, что Христос воскрес из мертвых, нам нужно эту радостную новость всем донести. Праздник радостный. Желательно, чтобы этот хлеб ритуально был еще и сладким, чтобы нам было радостно.

Существуют еще другие традиции. Например, считается, что нужно в этот день быть щедрым, подавать нищим или помогать ближним. Алексей Друпов:

Насчет щедрости – это обязательно, это одна из главных тем белорусской культуры. Как раз нищие ходили и яйца собирали. А насчет нищих у нас ходили еще и волочебники.

Есть у нас кулич и яйца. Что еще нужно сделать, чтобы правильно провести Великий день? Алексей Друпов:

У нас вот сейчас, что мы теряем, с чего вот можно сделать наш национальный бренд в кулинарии – клинковый творожный сыр. На Великий день в некоторых регионах делалась и клинковая пасха. Там та же самая технология, только форма другая. Клинковый сыр – это сыр, который делался из творога. После творог помещался в специальный клин, пошитый из ткани, потому он и клинковый, имел форму клина, и помещался под деревянный пресс. Под этим прессом он лежал где-то 6-8 часов, чтобы там все спрессовалось, высохло, после доставался и несколько раз солился с периодичностью где-то пару дней и все. После его можно было уже есть.