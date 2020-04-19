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«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр

19 апреля 2020 17:56
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Новости Беларуси. Гордость создателей Ружанского замка и, разумеется, его владельцев театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр-1

Сегодня сложно представить, но он считался одним из лучших в Европе. Только представьте, 60 артистов и 40 музыкантов. Сам король Станислав Август Понятовский – частый зритель.

«Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка

«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр-4

За время одного представления декорации могли смениться около трех раз. В тот период это было действительно редкостью. Такого встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть и итальянские, и польские, и французские.

«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр-7

Барочный театр явление редкое. В Европе их сохранилось всего два в Швеции и Чехии. У белорусского максимальное сходство с чешским. Во время раскопок на месте восточного корпуса историки обнаружили даже фундаменты колоннад.

«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр-10

Владимир Казаков, научный руководитель проекта по реставрации:
Мы хотели, чтобы он был рабочим, чтобы могли не только прийти посмотреть на окружение, на интерьеры, но чтобы посмотреть маленький какой-то спектакль, как в Крумлове. Да, они проводят такие вот экскурсии и вместе с этим. Это тоже как элемент туризма, это же привлекает. Практически такого театра у нас в Беларуси не осталось, где можно было бы чисто барочный театр показать людям.

«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр-13

Над театральным корпусом работает бригада строителей. Возрожденный театр, по задумке, многофункциональный общественно-культурный центр. При сохранении финансирования он откроет свои двери через три года.

# Театр # Культура # Владимир Казаков # Фотофакт

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