«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр

Новости Беларуси. Гордость создателей Ружанского замка и, разумеется, его владельцев – театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня сложно представить, но он считался одним из лучших в Европе. Только представьте, 60 артистов и 40 музыкантов. Сам король Станислав Август Понятовский – частый зритель. «Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка

За время одного представления декорации могли смениться около трех раз. В тот период это было действительно редкостью. Такого встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть и итальянские, и польские, и французские.

Барочный театр – явление редкое. В Европе их сохранилось всего два – в Швеции и Чехии. У белорусского – максимальное сходство с чешским. Во время раскопок на месте восточного корпуса историки обнаружили даже фундаменты колоннад.

Владимир Казаков, научный руководитель проекта по реставрации:

Мы хотели, чтобы он был рабочим, чтобы могли не только прийти посмотреть на окружение, на интерьеры, но чтобы посмотреть маленький какой-то спектакль, как в Крумлове. Да, они проводят такие вот экскурсии и вместе с этим. Это тоже как элемент туризма, это же привлекает. Практически такого театра у нас в Беларуси не осталось, где можно было бы чисто барочный театр показать людям.