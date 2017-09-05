5 сериалов, которые скрасят ожидания нового сезона «Игры престолов»

Седьмой сезон «Игры престолов» фанаты ждали больше года, но новые семь серий прошли слишком быстро. Продолжение самого популярного в мире сериала ожидает нас лишь в конце 2018 года (если не позже). Это очень долгий срок и его можно провести с пользой. Мы предлагаем вам не терзаться в догадках о будущей судьбе Дайнерис, Джона Сноу и Тириона, а посвятить себя знакомству с другими отличными сериалами, которые в чем-то похожи на «Игру престолов», но имеют при этом свои уникальные особенности. «Тюдоры»

Фото: imdb.com

До «Игры престолов» на телевидение за дворцовые интриги отвечали «Тюдоры». Главный исторический сериал прошлого десятилетия имеет всего четыре сезона, но за это время он успевает в подробностях осветить эпоху правления одного из самых известных в истории монархов короля Генриха VIII. Естественно, история весьма романтизирована, упор сделан не на политическую и религиозную деятельность короля, а на его взаимоотношения с шестью женами, но это не делает сериал хуже. Огромное количество страстей, интриг, войн, история противостояния короля с Ватиканом и его семейные разборки не дадут заскучать ни на минуту. Вторую жену Генриха Анну Болейн, кстати, играет Натали Дормер, Мергери Тирелл из «Игры престолов». «Черные паруса»

Фото: imdb.com

Помните выдающееся произведение приключенческой литературы Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ»? Сериал «Черные паруса» является неофициальным приквелом к этой знаменитой книге. Он рассказывает о капитане Флинте, Джоне Сильвере и Билли Бонсе во времена их разбойничьей молодости, но это не авантюрное морское приключение, а мрачная, кровавая и откровенная пиратская история. «Черные паруса» дают зрителям то, что они всегда хотели получить от кино про пиратов – сериал максимально беспощаден и суров, а персонажи даже не пытаются шутить (привет, Джек Воробей!). Шоу продержалось в эфире четыре сезона и благополучно завершилось в начале этого года. «Викинги»

Фото: imdb.com

Из всех современных сериалов к «Игре престолов» ближе всего находятся «Викинги». Да, они уступают «игре» в откровенности, но зато не приукрашивают и не романтизируют реальность. Действие сериала происходит во времена раннего Средневековья, а его главный герой – легендарный вождь Рагнар Лодброк. «Викингов» стоит рекомендовать тем, кто ценит «Игру престолов» за жестокость – насилия, крови и пыток в сериале неимоверное количество. Других же зрителей шоу может привлечь актерским составом, среди которого бессчетное количество невероятно красивых людей (сериал даже умудрился получить за это награду). «Чужестранка»

Фото: imdb.com

Один из самых парадоксальных сериалов современности. Казалось бы, подобные истории изжили себя в эпоху расцвета «мыльных опер» и сейчас ими уже никого не удивишь, но за четыре года в эфире «Чужестранка» обзавелась целой армией поклонников. Чисто женская история о медсестре из послевоенной Англии, чудесным образом попавшей в Шотландию XVIII века в самый разгар военных действий. Обязательная любовная линия, шокирующие эпизоды и неожиданные повороты сюжета прилагаются, так что поклонникам (и особенно поклонницам) «Игры престолов» «Чужестранка» крайне рекомендуется. «Сотня»

Фото: imdb.com