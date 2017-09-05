5 сериалов, которые скрасят ожидания нового сезона «Игры престолов»
Седьмой сезон «Игры престолов» фанаты ждали больше года, но новые семь серий прошли слишком быстро. Продолжение самого популярного в мире сериала ожидает нас лишь в конце 2018 года (если не позже). Это очень долгий срок и его можно провести с пользой. Мы предлагаем вам не терзаться в догадках о будущей судьбе Дайнерис, Джона Сноу и Тириона, а посвятить себя знакомству с другими отличными сериалами, которые в чем-то похожи на «Игру престолов», но имеют при этом свои уникальные особенности.
«Тюдоры»
До «Игры престолов» на телевидение за дворцовые интриги отвечали «Тюдоры». Главный исторический сериал прошлого десятилетия имеет всего четыре сезона, но за это время он успевает в подробностях осветить эпоху правления одного из самых известных в истории монархов короля Генриха VIII. Естественно, история весьма романтизирована, упор сделан не на политическую и религиозную деятельность короля, а на его взаимоотношения с шестью женами, но это не делает сериал хуже. Огромное количество страстей, интриг, войн, история противостояния короля с Ватиканом и его семейные разборки не дадут заскучать ни на минуту. Вторую жену Генриха Анну Болейн, кстати, играет Натали Дормер, Мергери Тирелл из «Игры престолов».
«Черные паруса»
Помните выдающееся произведение приключенческой литературы Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ»? Сериал «Черные паруса» является неофициальным приквелом к этой знаменитой книге. Он рассказывает о капитане Флинте, Джоне Сильвере и Билли Бонсе во времена их разбойничьей молодости, но это не авантюрное морское приключение, а мрачная, кровавая и откровенная пиратская история. «Черные паруса» дают зрителям то, что они всегда хотели получить от кино про пиратов – сериал максимально беспощаден и суров, а персонажи даже не пытаются шутить (привет, Джек Воробей!). Шоу продержалось в эфире четыре сезона и благополучно завершилось в начале этого года.
«Викинги»
Из всех современных сериалов к «Игре престолов» ближе всего находятся «Викинги». Да, они уступают «игре» в откровенности, но зато не приукрашивают и не романтизируют реальность. Действие сериала происходит во времена раннего Средневековья, а его главный герой – легендарный вождь Рагнар Лодброк. «Викингов» стоит рекомендовать тем, кто ценит «Игру престолов» за жестокость – насилия, крови и пыток в сериале неимоверное количество. Других же зрителей шоу может привлечь актерским составом, среди которого бессчетное количество невероятно красивых людей (сериал даже умудрился получить за это награду).
«Чужестранка»
Один из самых парадоксальных сериалов современности. Казалось бы, подобные истории изжили себя в эпоху расцвета «мыльных опер» и сейчас ими уже никого не удивишь, но за четыре года в эфире «Чужестранка» обзавелась целой армией поклонников. Чисто женская история о медсестре из послевоенной Англии, чудесным образом попавшей в Шотландию XVIII века в самый разгар военных действий. Обязательная любовная линия, шокирующие эпизоды и неожиданные повороты сюжета прилагаются, так что поклонникам (и особенно поклонницам) «Игры престолов» «Чужестранка» крайне рекомендуется.
«Сотня»
«Сотню» уже давно окрестили «light версией «Игры престолов». В этом есть смысл – сериал, который с самого начала позиционировался как собрат «Голодных игр» и «Дивергента», оказался бескомпромиссной, шокирующей и безумно увлекательной сагой о выживании. Действие в нем происходит спустя сто лет после уничтожения планеты радиацией. Все это время остатки человечества жили на огромной космической станции. Со временем системы жизнеобеспечения их пристанища пришли в негодность, людям пришлось вернуться на Землю и узнать, что она не такая уж и необитаемая. Несмотря на то, что «Сотня» рассчитана на молодую аудиторию, сериалу есть чем заинтересовать взрослую публику, а заводить себе любимцев среди персонажей так же опасно, как и в «Игре престолов».