«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина

Новости Беларуси. 14 июня не стало выдающейся фигуры современности – режиссера и политика Станислава Говорухина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После продолжительной болезни он скончался в подмосковном санатории в возрасте 82 лет. Не проявляя никакого интереса к искусству в детстве, он позже подарит кинематографу такие легендарные картины, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину».

Станислав Говорухин писал и сценарии к фильмам, всего более 20. Один из них – «Пираты ХХ века» стал самым кассовым за всю историю советского и российского кинопроката.