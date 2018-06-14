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«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина

14 июня 2018 10:36
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Новости Беларуси. 14 июня не стало выдающейся фигуры современности – режиссера и политика Станислава Говорухина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина-1

После продолжительной болезни он скончался в подмосковном санатории в возрасте 82 лет. Не проявляя никакого интереса к искусству в детстве, он позже подарит кинематографу такие легендарные картины, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину».

«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина-4

Станислав Говорухин писал и сценарии к фильмам, всего более 20. Один из них – «Пираты ХХ века» стал самым кассовым за всю историю советского и российского кинопроката.

«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина-7

Режиссер говорил: «Мужество – это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью». С этим лозунгом он шел до последнего дня.

# Некролог # Кино # Фотофакт

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