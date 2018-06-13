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Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мульфильма

13 июня 2018 12:30
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Новости России. В новых сериях мультфильма про попугая Кешу героя снова согласился озвучивать Геннадий Хазанов.

По информации РИА Новости со ссылкой на актера, он дал принципиальное согласие, но у него еще нет сценария.

О продолжении мультфильма стало известно летом прошлого года. Об этом сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Интервью со звездой. Геннадий Хазанов

Серии мультфильма выходили на экраны в 1980-х и 2000-х. Во всех выпусках попугая Кешу озвучивал Геннадий Хазанов.

В начале апреля нынешнего года было выпущено продолжение мультфильма о приключениях героев Простоквашино. Оно набрало более 14 миллионов просмотров за первые сутки.

Реакция сети на первую серию продолжения Простоквашино (читать далее).

# Мультфильмы # Кино # Геннадий Хазанов

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