Зеленая книга и Море соблазна. Что смотреть в кино с 24 января: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает трогательный фильм о дружбе, который уже собрал пять номинаций на «Оскар», фильм-мистификация с Хэтэуэй и Макконахи, а также история русского хип-хопа глазами самих исполнителей. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Зеленая книга

Фото: Patti Perret. Universal Studios

Талантливый пианист нанимает для турне по южным штатам США водителя. Им оказывается вышибала по имени Тони. В такой компании героям предстоит пройти много трудностей, увидеть, чем живут люди, и подружиться. Антон Коляго:

Фаворит наградного сезона и потенциальный обладатель пары «Оскаров» (рискнем предположить, что за сценарий и роль Махершалы Али – точно), душеспасительное, «рождественское» роуд-муви в стиле ретро, которое может не понравиться только вопреки общему мнению. Фильм о расизме, но не уже привычно радикально-либеральный, а очень старорежимный и даже ностальгирующий по временам, когда белый мог в присутствии чернокожего сказать слово на «н» и пошутить про курочку, а потом они всё равно бы подружились, потому что ведь не это главное. Красивый мальчик

Фото: imdb.com

В семье Дэвида Шеффа трагедия – его сын Ник стал наркоманом. Отец пытается разобраться, почему так произошло, ведь мальчик – отличник из благополучной семьи, который с легкостью пережил развод родителей. Дэвид хочет понять, что стало с его сыном. Антон Коляго:

С одной стороны, это редкий случай искренне деликатного обращения с темой наркомании, тонкое кино о том, что тяжелая зависимость не зависит от уровня благополучия и эмоциональной стабильности. С другой – ко второму часу режиссер Феликс ван Грунингем сообщает, кажется, все, что хотел, и занимается лишь разглядыванием американских пасторалей и семейных фото, что может начать вызывать раздражительную скуку, несмотря на все благие намерения картины. Вторую свою лучшую роль после «Зови меня своим именем» здесь исполнил Тимоти Шаламе – мальчик красивый, не поспоришь, но центр внимания даже не на нем, а на трагедии отца, блестяще сыгранного Стивом Кареллом. Море соблазна

Фото: IM Global

Одинокий рыбак живет на острове в Карибском море, занимается любимым делом. Однажды его размеренную жизнь нарушает бывшая жена, второй муж которой не очень хорошо к ней относится. Женщина просит экс-супруга о защите. Антон Коляго:

Неожиданно, главным фильмом-мистификацией января оказался не опус магнум Шьямалана, а вот этот пустяковый фильм звездного сценариста Стивена Найта, которого вы помните по «Локу» и «Острым козырькам». Банальный триллер о рыбаке-убийце режиссер наполнил кое-какими жанровыми твистами, сделав «Море соблазна» еще и драмой о домашнем насилии и даже чуть-чуть фантастикой – получилось не то, чтобы очень складно, зато живо и эффектно. Бонусом – торс Мэттью МакКонахи, для тех, кто соскучился по актеру образца середины нулевых. BEEF: Русский хип-хоп

Скриншот из трейлера