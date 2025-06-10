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Избирком Польши готовит отчёт о нарушениях при подсчёте голосов на выборах президента

10 июня 2025 08:30
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В Польше продолжают разгребать последствия скандала, связанного с фактами многочисленных нарушений при проведении президентских выборов. Центризбирком заявил, что рассмотрел сообщения о якобы ошибках, допущенных при подсчете голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирком Польши готовит отчёт о нарушениях при подсчёте голосов на выборах президента-2

После анализа всей поступившей из окружных комиссий информации подготовлен специальный отчет. Содержание этого документа пока неизвестно. Согласно закону он должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение двух недель после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня. Впрочем, поток новых сообщений от граждан о всякого рода нарушениях на выборах не иссякает. Избирком также должен их обработать и рассмотреть. Скандал в Польше вспыхнул из-за нарушений при подсчете бюллетеней во втором туре президентских выборов. Так, например, стало известно, что в Кракове похищались голоса, отданные за одного кандидата, в пользу другого. 

# Польша # Международная политика # Выборы в Польше

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