Избирком Польши готовит отчёт о нарушениях при подсчёте голосов на выборах президента

После анализа всей поступившей из окружных комиссий информации подготовлен специальный отчет. Содержание этого документа пока неизвестно. Согласно закону он должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение двух недель после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня. Впрочем, поток новых сообщений от граждан о всякого рода нарушениях на выборах не иссякает. Избирком также должен их обработать и рассмотреть. Скандал в Польше вспыхнул из-за нарушений при подсчете бюллетеней во втором туре президентских выборов. Так, например, стало известно, что в Кракове похищались голоса, отданные за одного кандидата, в пользу другого.