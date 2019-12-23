Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

Исполнить свою мечту никогда не поздно. 92-летний житель дома для престарелых впервые в жизни покатался на лыжах.

Как сообщает Daily Mail, Роберт Трулок из британского города Уитни за несколько месяцев до своего 93 дня рождения съехал с горки. Мужчина сидел в специально оборудованном инвалидном кресле, которым управлял лыжник во время спуска по склону.