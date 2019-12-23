Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни
Исполнить свою мечту никогда не поздно. 92-летний житель дома для престарелых впервые в жизни покатался на лыжах.
Как сообщает Daily Mail, Роберт Трулок из британского города Уитни за несколько месяцев до своего 93 дня рождения съехал с горки. Мужчина сидел в специально оборудованном инвалидном кресле, которым управлял лыжник во время спуска по склону.
По словам Роберта, он всегда хотел покататься на лыжах, но уже давно решил, что упустил эту возможность. Однако недавно желание пенсионера было услышано, и ему предложили воплотить свою мечту.
Когда Трулок съехал с горки, он поблагодарил всех за помощь и сказал, что снова почувствовал себя живым.
«У меня был замечательный день, который я никогда не забуду. Возраст не должен мешать тебе исполнить мечту, и я надеюсь, что доказал это сегодня», – добавил Роберт.
Кстати об исполнении мечты, недавно мы рассказывали о молодом человеке, которому девушка сама сделала предложение.
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