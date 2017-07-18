Дина Корзун о съёмках в «Острых козырьках»: «У меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Острые козырьки» – это очень популярный сериал.
Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:
Особенно в Америке, в Англии. Здесь – не знаю.
Вы играете русскую даму по фамилии Романофф, по-моему.
Дина Корзун:
Романофф. Герцогиню.
Это – популярный сериал. А есть фильмы, в которых Вы снимались, и которые получают специальные премии на независимых фестивалях. Вот фестиваль называется «Независимый дух».
Дина Корзун:
Independent Spirit Awards.
Я понимаю, что, значит, и фильмы, которые там получали эти призы, в которых Вы снимались – «40 оттенков грусти» и «Замёрзшие души» – это речь идёт, всё-таки, о в какой-то степени независимом кино?
Дина Корзун:
Это независимое, это – не блокбастеры.
Элитное.
Дина Корзун:
Элитное. Да. Интеллектуальное кино.
В котором необязательно голливудская формула просматривается.
Вы играете в русских фильмах?
Дина Корзун:
Русских.
Или, всё-таки, у Вас уже есть такое произношение, что Вы можете сыграть англичанку?
Дина Корзун:
Нет у меня такого произношения. У меня есть всё, чтобы от него избавиться: и прекрасные учителя, и даже деньги. Потому что это стоит денег – заниматься. И даже упорство, упрямство и трудолюбие – всё у меня есть. Но у меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир. И я, вообще, себя меньше-меньше чувствую актрисой.
И я не хочу выходить на сцену. И надеюсь, скоро это закончится.
Так что – уникальный шанс увидеть меня на сцене. И потому что, мне кажется, что я могла бы говорить ещё очень многими способами, которые я не использовала.
Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»