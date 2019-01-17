Наше время и Стекло. Что смотреть в кино с 17 января: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидают историческая драма о претендентках на английский престол, новая история из супергеройской вселенной М. Найт Шьямалана и идеальный фильм для свидания. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Стекло

Фото: Jessica Kourkounis. Universal Pictures

В поисках встречи с могущественным Зверем, герой Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба, в теле которого живут более 20 личностей. Но в этой запутанной игре также принимает участие похититель с редким диагнозом, которого зовут «Мистер Стекло». Именно он тщательно хранит секреты Данна и Крамба. Антон Коляго:

В новой части своей эксцентричной супергеройской вселенной М. Найт Шьямалан берется объяснять, каково быть сумасшедшим в нашем мире и как работают кинокомиксы. Сочетается это все примерно как осколки разбитого стекла друг с другом – неуместно и не без видимых трещин. Технически, новый фильм – прямое продолжение шьямалановских «Неуязвимого» и «Сплита», но если вы их не смотрели, то и не обязательно, все и так объяснят по ходу дела. Две королевы

Фото: Parisa Tag. FOCUS FEATURES LLC.

Две сестры – Елизавета I и Мария Стюарт – претендуют на английский престол и обе хотят его занять. Во времена смуты во многих внутренних вопросах двора и напряженной ситуации во внешней политике страна охвачена еще и религиозным расколом. У Елизаветы и Марии – сложные отношения, они соперничают не только друг с другом, но и с миром, где абсолютная власть принадлежит мужчинам. Антон Коляго:

Вольная фантазия на тему реальной исторической вражды двух королев ожидалась заковыристой политической драмой (не зря же сценарий писал сам автор «Карточного домика» Бо Уиллиман) о борьбе женщин за власть. Получился же невнятный околофеминистский манифест, который зря растрачивает не только потенциал блестящих актрис Марго Робби и Сирши Ронан, но еще и костюмеров с декораторами – почему-то солидная часть действия происходит в темных интерьерах, где почти не разглядеть ни одной детали. Романтики 303

Фото: Kahuuna films GmbH

24-летняя студентка Юле едет на встречу со своим молодым человеком через всю Европу на старом автомобиле. Случайным пассажиром оказывается Ян, которому нужно добраться в Испанию на поиски отца, которого он никогда не видел. По дороге герои беседуют и понимают, что привязываются друг к другу. Антон Коляго:

Эта история о длинном путешествии из Германии в Португалию, а на самом деле, внутрь себя – определенно, лучший фильм для свиданий не только на этой неделе, но и в январе. Светлая и нежная, простая и захватывающая, как первая влюбленность, картина Ханса Вайнгартнера состоит, в основном, из увлеченных диалогов парочки путешественников, слушать которые хочется бесконечно. Если на что-то и захочется отвлечься, то разве что на очередное сравнение актрисы-дебютантки Малы Эмде с Эммой Уотсон. Наше время

Фото: imdb.com