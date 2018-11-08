Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан

Маленький мальчик Маугли растет в стае волков и познает законы джунглей. У него много друзей среди животных – медведь Балу, пантера Багира, удав Каа. Не складываются отношения только с грозным тигром Шерханом. Но Маугли поджидают гораздо более опасные вещи в мире людей, откуда он родом. С ними и предстоит столкнуться мальчику.