Прямой эфир

Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан

08 ноября 2018 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В сети появился трейлер нового фильма о «Маугли».

Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. История основана на книгах Редьярда Киплинга.

Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Netflix»

Маленький мальчик Маугли растет в стае волков и познает законы джунглей. У него много друзей среди животных – медведь Балу, пантера Багира, удав Каа. Не складываются отношения только с грозным тигром Шерханом. Но Маугли поджидают гораздо более опасные вещи в мире людей, откуда он родом. С ними и предстоит столкнуться мальчику.

Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Netflix»

Режиссером картины стал Энди Серкис, который в фильме озвучивает Балу. Свои голоса героям «Маугли» подарят Бенедикт Камбербэтч – он озвучит тигра, Кристиан Бейл – Багиру, Кейт Бланшетт – Каа.

Творческий путь Бенедикта Камбербэтча (читать далее). 

Главную роль сыграет Роэн Чанд. Премьера картины состоится седьмого декабря.

Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Netflix»

# Кино # Кино # Энди Серкис # Бенедикт Камбербэтч # Кристиан Бейл # Кейт Бланшетт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
08 ноября 2018 09:56

Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик

На 84 году ушёл из жизни актёр и каскадёр Геннадий Четвериков
07 ноября 2018 11:36

На 84 году ушёл из жизни актёр и каскадёр Геннадий Четвериков

Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент
03 ноября 2018 18:02

Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент