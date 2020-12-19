Владимир Янковский: «До самого последнего отец верил в СССР и любил». Почему в доме Янковских навсегда поселился страх?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали о детстве и молодости известного актера Ростислава Янковского.

Сегодня фамилия Янковских – бренд в мире театрального и киноискусства. Однако родители Ростислава, Николая и Олега были далекими от сцены людьми. И все же голубая кровь давала о себе знать. Отец – Иван Павлович – потомственный дворянин. А потому дети росли в атмосфере постоянного приобщения к прекрасному. В семье говорили на нескольких языках, разбирались в музыке. Впрочем, аристократические корни впоследствии больно аукнулись штабс-капитану лейб-гвардии Семеновского полка Янковскому.

Татьяна Демидович, старший научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:

В 30-х годах его отца репрессировали, он был дважды арестован, после его возвращения семья уже переехала в Рыбинск. Отец уже вернулся в плохом состоянии, со слабым здоровьем.

В Рыбинске отец пошел на стройку. Казалось, жизнь налаживается. Но в доме Янковских навсегда поселился страх.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Они все боялись, потому что это было страшно, столько миллионов было уничтожено во время репрессий. Это автоматически отшлифовало в них рабскую любовь к власти, потому что до самого последнего своего существования отец верил в СССР и любил. По поводу репрессий деда, унижений, этого не было, ненависти к власти никакой не было, наоборот, власть права, так все сталинское поколение думало.

Однажды за отцом снова пришли. Это был страшный удар. На семью повесили ярлык врагов народа, а с маленьким Ростиславом во дворе никто не дружил. Спустя семь месяцев отец вернулся, и Янковские уехали подальше от озлобленных соседей, в Казахстан. О том, что происходило на фронте, узнавали из газет и по радио. Память мальчика настолько точно запечатлела все происходящее, что роли, впоследствии сыгранные им на сцене, поражают своей натуральностью. Одной из самых заметных и близких лично актеру стала образ Старцева в «Сумерках».

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Полковник, он в форме ходит, они живут в доме героев. А дом героев (это были 90-е годы) продали, а их расселяют по домам престарелых. Этому полковнику, герою войны, выпала честь попасть в дом ветеранов сцены. Он своему другу говорит: «Не пойду я туда, что я там не видел?» Я говорю: «Слава, скажи, старого Янковского?» Зал ложился после этих слов.

Потом был очередной переезд. На этот раз в Таджикистан, в город Ленинабад, где отец устроился на атомный завод. Началась совсем другая жизнь. Больше не нужно было думать, где достать кусок хлеба. Казалось, семья впервые наелась досыта. В это время в Ленинабаде базировалась Одесская летная спецшкола. Янковский тут же решает подать туда документы.