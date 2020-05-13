«Я родом из детства». Высоцкому почти не дали петь, а Нина Ургант получила приз за лучшую роль

Виктор Туров станет негласным лидером поколения шестидесятников, которые подняли белорусское кино на совершенно новый уровень. Картина-исповедь «Я родом из детства» – первая самостоятельная работа режиссёра.

Этот протяжный гудок паровоза – обычный такой звуковой символ, но там он вызывает особенно такую щемящую боль.

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель: Там такие визуальные образы, что они врезаются в память моментально и навсегда.

Грустная и одновременно светлая история двух подростков Игоря и Женьки, рассказанная Геннадием Шпаликовым, не оставила равнодушным никого. Росло первое поколение детей, оставшихся без отцов.

Война полоснула и по семье Турова: погиб на фронте папа, сам Витя с мамой и сестрой попал в немецкий концлагерь.

Елена Турова, режиссёр:

Там ещё моя мама снималась, небольшая роль, всё-таки, это была наша семейная история, немного по-особенному воспринимаешь материал, когда там твои близкие.

Удивительно тонкую лирическую картину о послевоенном детстве дополнили совсем недетские песни Владимира Высоцкого. Он исполнил и одну из ролей – танкиста Володи.