«Я родом из детства». Высоцкому почти не дали петь, а Нина Ургант получила приз за лучшую роль

Виктор Туров станет негласным лидером поколения шестидесятников, которые подняли белорусское кино на совершенно новый уровень. Картина-исповедь «Я родом из детства» – первая самостоятельная работа режиссёра.
Виктор Туров станет негласным лидером поколения шестидесятников, которые подняли белорусское кино на совершенно новый уровень. Картина-исповедь «Я родом из детства» – первая самостоятельная работа режиссёра.
Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:
Там такие визуальные образы, что они врезаются в память моментально и навсегда.
Этот протяжный гудок паровоза – обычный такой звуковой символ, но там он вызывает особенно такую щемящую боль.
Грустная и одновременно светлая история двух подростков Игоря и Женьки, рассказанная Геннадием Шпаликовым, не оставила равнодушным никого. Росло первое поколение детей, оставшихся без отцов.
Война полоснула и по семье Турова: погиб на фронте папа, сам Витя с мамой и сестрой попал в немецкий концлагерь.
Елена Турова, режиссёр:
Там ещё моя мама снималась, небольшая роль, всё-таки, это была наша семейная история, немного по-особенному воспринимаешь материал, когда там твои близкие.
Удивительно тонкую лирическую картину о послевоенном детстве дополнили совсем недетские песни Владимира Высоцкого. Он исполнил и одну из ролей – танкиста Володи.
Это стало его первой крупной киноработой. Что, правда, вызвало целую волну недовольства в идеологических верхах. Его хриплый голос многих раздражал, а манеру исполнения называли вызывающей. Поэтому главную песню «На братских могилах не ставят крестов» исполнил Марк Бернес.
Антонина Карпилова:
Должен был звучать вот этот яростный баритон Высоцкого, который исполнил свои песни, но фрагментарно – такое было условие худсовета. В финале фильма он только фрагментами поёт несколько своих песен.
Цензура дала добро и 27 декабря 1966 года состоялась премьера. Спустя год картина завоюет свои первые награды – на кинофестивале республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии Туров получит премию за лучшую режиссёрскую работу, а Нина Ургант – за лучшую женскую роль. Позже ленту признают лучшей за всю историю белорусского кино. А решением ЮНЕСКО «Я родом из детства» войдёт в сотню мировых фильмов о войне.
Игорь Волчек, мультипликатор режиссёр, композитор:
Это, действительно, мощный и серьёзный фильм. Может быть, тогда и появилось мнение о том, что кино – это труд многих людей.
Виктор Туров, режиссёр (архивная видеозапись):
Белорусское кино – человечное, оно скромное, мягкое, оно из довольно большой культуры.