«Папа был весь обгоревший, в ожогах». Дочь Пташука рассказала, как снимали «В августе 44-го»

Как снимали картину, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино:

Это был, конечно, поступок студии. Все ресурсы были направлены на производство этой картины в ущерб, может быть, творческим студиям других авторов. Это стремление выпустить заметный, резонансный продукт. Это картина, в которой очевидны приметы высокого стиля, это явные претензии на продукцию голливудского размаха и качества.

Михаил Пташук не побоялся ни критиков, ни завистников, ни конкурентов. Его картина «В августе 44-го» стала первым выстрелом после долгой тишины. Именно эта премьера считается точкой возврата к главной теме белорусского кинематографа – Великой Отечественной войне.

Игорь Волчек, мультипликатор, режиссёр, композитор:

Он был гениальным продюсером, на самом деле. У него были лучшие сценаристы, лучшие операторы, лучшие художники, лучшие актёры. Он понимал, что это такое, и фильмы получались, соответственно, такие зрелищные очень. В 1998 году Минкульт делает Пташуку предложение, от которого тот просто не смог отказаться. Это была вторая попытка экранизации, пожалуй, самого известного романа о контрразвездке.

Война была лейтмотивом творчества Пташука. Поэтому он тут же взялся за дело. И даже поехал в Москву, чтобы вместе с Богомоловым поработать над сценарием. Но последний картину так и не принял.

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:

Владимир Богомолов попросил убрать из титров своё имя. Он это обосновал. Я не хочу цитировать его слова. Но главная претензия была именно в том, что из фильма ушли вот эти документальные источники. Осталась фабула, где контрразведчики ловят диверсантов.

Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:

Книга сильнее. В начале всё это очень затянуто и всё это очень слабо, в финале он, всё-таки, так развернулся. Нет, это неплохой фильм, но произведение мне больше нравится. Пташук на свой страх и риск берётся за работу над фильмом. Для команды начались сложные времена. Не было ни денег, ни понимания между участниками процесса. С самого начала коса нашла на камень. Казалось, конфликт двух гениев не даст реализовать всё задуманное. И, тем не менее, картина стала самым известным военным блокбастером последних десятилетий.

Для съёмок эпичных сцен привлекли сотни военнослужащих и техники. 24 единицы ЗИЛ-157 собрали со всего бывшего Советского Союза.

Сергей Соболев, начальник ПК «Автобаза» РУП «Национальная кино студия «Беларуьфильм»:

Это немецкий танк Т-3 из министерства обороны поставили на БМП-1. И на борисовском военном заводе изготовлена точная копия танка. И именно этот танк снимался в кинокартине «В августе 44-го».

Наталья Велевич, сотрудник натурной площадки РУП «Национальная кино студия «Беларуьфильм»:

Именно здесь проходили съёмки фильма «В августе 44-го» Михаила Пташука. Прошло очень много времени, поэтому они в таком виде, но тогда это было всё очень грандиозно и красиво. Пташук не давал выдохнуть ни себе, ни остальным. Уже через год родные начали опасаться за его здоровье – настолько он отдавался работе.

Анжелика Пташук, режиссёр:

Папа был весь обгоревший, он был весь в ожогах. Но для него это была абсолютно нормальная ситуация. Когда Элем Климов подошёл к нему после какого-то фильма, посмотрев его премьеру, он сказал: «Ну, что Миша, было трудно?» А папа сказал: «А я люблю, когда трудно. Когда легко – плохие фильмы получаются». Немудрено, что картина, которая далась её создателю с таким трудом, начинает собирать награды. В апреле 2001 года Пташук прилетает в Москву из Лос-Анджелеса на триумфальную для него премию «Ника», где фильм «В августе 44-го» заявлен сразу в шести номинациях. Но на сцену режиссёр так и не поднимется.